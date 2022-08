Mobning og omsorgssvigt: Sagsøger folkene bag 'X Factor'

Simon Cowell og hans mediemastodont SyCo er i skudlinjen, efter at fem solister og en gruppe fra sangkonkurrencen er gået sammen i et søgsmål for over en million pund. De mener, de er blevet ladt i stikken og lider af psykiske mén

Fem unavngivne solister og en gruppe, der alle har været med i den britiske udgave af 'X Factor', vil nu sagsøge SyCo - ophavsmand Simon Cowells medievirksomhed - der gennem 16 år producerede 'X Factor' i det britiske.

Det skriver flere medier - herunder The Mirror og Daily Mail.

Sagsøgerne hævder, at deres deltagelse i sangprogrammet har ledt til mobning, psykisk mishandling og omsorgssvigt.

- At være med i showet var en forfærdelig oplevelse. Vi har lidt i årevis som følge heraf. Det er forfærdeligt, siger en af sagsøgerne til Sunday Mirror.

Cher Lloyd var med i 'X Factor' i 2010 og har tidligere sagt, at showet solgte hende en drøm kun for efterfølgende at udnytte hende. Den udtalelse er sjovt nok nærmest identisk med en af de nye anonyme udtalelser, The Mirror har fået fra én af sagsøgerne. Foto: Ritzau Scanpix

Sangeren eller sangerinden, mediet har talt med, og som ønsker at være anonym, tilføjer:

- Jeg selv og fem tidligere aktører er blevet enige om at gå sammen og opnå den retfærdighed, vi føler, vi fortjener. Simon (Cowell, red.) skal tage ansvar. Vi mistede mange penge på at have perioder i vores liv, hvor vi ikke tjente noget, fordi vi skulle håndtere traumer fra showet - traumer, der stadig er indgroet, lyder det.

The Mirror skriver, at sagen skulle dreje sig om et erstatningskrav på over en million pund. Det svarer til næsten ni millioner danske kroner.

- Det handler om retfærdighed og at blive kompenseret for den tid og de penge, vi har brugt sammen med læger i forsøget på at leve et normalt live igen. Vi har en masse beviser inklusive emails, optagelser og psykologiske vurderinger, der vil vise, hvordan vi blev mishandlet, lyder det fra den unavngivne solist.

Ser kun et glansbillede

Vedkommende betoner, at seerne kun ser alt det positive - et slags glansbillede.

- Det er meget nemt for offentligheden at se os med makeup og smukt tøj, men få øjeblikke før de trådte på scenen, var mange deltagere i søvnmangel, i tårer og led af traumer. Mange deltagere kommer fra underprivilegerede baggrunde, så det at komme med i showet var som at vinde i lotteriet. Du er blevet solgt drømmen, men når du først er ude af showet, bliver du kastet ud i verden med meget lidt efterbehandling.

- Ingen interesserede sig for dit mentale velbefindende. Vi var bare brikker i deres spil. Da jeg deltog i showet, var jeg selvsikker, ambitiøs og karismatisk. Nu er jeg ekstremt følelsesladet, nervøs, mangler tillid til folk og er fuld af angst, lyder det fra den tidligere 'X Faxtor'-deltager.

'X Factor' i det britiske har haft mange celebre dommere gennem tiden. Her er det bl.a. Rita Ora og Cheryl Cole. Programmet mistede dog gradvist seere og havde konkurrence fra bl.a. The Voice, så i 2018 droppede man det i UK. Foto: Ritzau Scanpix

Slaver af showet

Visse tidligere deltagere har i modsætning til de aktuelle sagsøgere åbent og med navn været ude og kritisere 'X Factor' og Simon Cowell.

Senest var det deltageren Katie Waissel, der hævede, at hun var blevet seksuelt forulempet af et medlem af 'X Factor'-teamet.

De irske tvillinger Edward og John Grimes - bedre kendt som Jedward - deltog i 2009 og har tidligere været ude og hævde, at de var slaver af showet og ingenting fik betalt, mens folkene bag showet tjente millioner på dem.

Cher Lloyd, der siden bl.a. også i USA er blevet en stjerne, var med i 2011 og har tidligere sagt, at hun følte sig groft udnyttet.

'X Factor' i det britiske blev lukket efter sæsonen i 2018. På det tidspunkt havde det kørt siden 2004 og skabt stjerner som Little Mix, One Direction, James Arthur, Shayne Ward, Olly Murs, Leona Lewis og Ella Henderson.