Modbydelig baby-forvirring

Der herskede stor baby-forvirring under indspilningen af seneste afsnit af HBO Max-serien 'Succession'. SPOILER!

Succes-serien 'Succession' nærmer sig afslutningen på fjerde og sidste sæson, og det gik modbydeligt for sig i afsnit syv, der havde premiere på HBO Max mandag.

Kort før rulleteksterne endte on-off-parret Shiv Roy og Tom Wambsgans, spillet af Sarah Snook og Matthew Macfadyen, i et voldsomt ubehageligt skænderi, hvor Tom blandt andet får sagt følgende til Shiv:

- Jeg tror, du er ude af stand til at elske, og jeg tror, du måske ikke er et godt menneske til at få børn.

Og selvom Shiv bestemt heller ikke holder sig tilbage, så satte lige præcis den kommentar fra Tom sig fast i bevidstheden - ligesom den tydeligvis også rystede Shiv.

Sandsynligvis fordi seerne på det tidspunkt vidste, at Shiv var gravid. Det blev allerede afsløret i fjerde sæsons afsnit fire.

Men Tom vidste det ikke. Og det gjorde Shiv faktisk heller ikke. Til gengæld vidste alle, at skuespilleren Sarah Snook var gravid under indspilningen.

Forvirret?

Tom og Shiv da de stadig var glade for hinanden. Foto: HBO Max.

- Vi vidste, at Sarah var gravid. Men vi vidste ikke, at Shiv ville blive gravid. Vi havde ikke den specifikke information, da vi skød scenen, fortæller instruktør Shari Springer Berman i et interview med Vanity Fair.

For scenen fra afsnit fire, hvor nyheden afsløres, var slet ikke udtænkt på det tidspunkt.

- (Scenen, red.), hvor hun er til samtale med lægen, og det afsløres for publikum, at hun er gravid, var ikke skrevet, fortæller Berman.

Det var først på et senere tidspunkt, at seriens skaber, Jesse Armstrong, fortalte Berman, at Sarah Snooks virkelige graviditet ville blive skrevet ind i serien.

Alligevel gik det voldsomme skænderi lige i hjertet på Berman.

- (Det, red.) føltes forfærdeligt brutalt, men vi vidste ikke, hvor brutalt det ville blive, siger Berman.

Australske Sarah Snook blev gift med komikeren Dave Lawson i 2021. Til premieren på fjerde sæson af 'Succession' bekræftede hun, at parret venter deres første barn.

Sarah Snook til premieren på fjerde sæson af 'Succession' i marts 2023. Foto: Ritzau Scanpix

