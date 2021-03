Modtager grimme beskeder: - Det pisser mig af

For Lucca har 'X Factor' også betydet, at hun må lægge ører til en masse mindre pæne ting

15-årige Lucca Dahl Nordlund imponerer fredag efter fredag både dommere og seere med sin sangstemme i 'X Factor' på TV2.

Alligevel må hun mellem sine optrædener lægge ører til en masse negative kommentarer.

Hadbeskederne, som flere af både deltagerne og dommerne tilsyneladende modtager i stride strømme, fyldte da også en hel del i showet fredag, efter flere af deltagerne havde fortalt om det i interviews med TV2 og TV2 Echo.

Lucca havde selskab af en danser på scenen i fredagens 'X Factor'. Foto: Jesper Sunesen / Ritzau Scanpix

Til Ekstra Bladet fortæller Lucca efter showet, at hun prøver ikke at lade de mange ondskabsfulde beskeder få krammet på hende.

- Jeg ved jo godt, at det er dumt at gå på YouTube og læse i kommentarsporet, men man kan jo ikke lade være. Alligevel synes jeg, at jeg er blevet god til at acceptere det, siger hun.

Fokuserer på hud

Hun har lagt mærke til, at det særligt er én ting, folk fokuserer på.

- Efter både første og andet liveshow var der mange, der skrev om min hud, og at det syntes, det var synd, at jeg havde slem akne, og at de vidste, hvordan jeg kan komme af med det. Jeg ved godt, at de vil hjælpe mig, men det pisser mig alligevel af, siger Lucca.

- Hvordan har du det med, at de fokuserer på dit udseende og ikke din stemme og din performance?

- Det er lidt nederen. Det er jo derfor, jeg er her. Jeg er her ikke, fordi jeg har brug for hjælp til min hud, og det er en af mine største usikkerheder, så det er ikke så rart, at det er det, de fokuserer på.

Ekstra Bladets musikanmelder, Thomas Treo, mener, at showets fokus på hadbeskeder fyldte alt for meget. Læs hele hans anmeldelse her (+).

Virkelig ked af det

Trods den negative opmærksomhed er Lucca en af storfavoritterne ved årets 'X Factor', og hun klarede sig da også i fredagens show uden om den berygtede farezone.

Det var dog ikke uden en vis portion kritik fra både Blachman og Martin Jensen, og det ramte hende hårdt, fortæller hun.

Lucca var helt nedtrykt efter fredagens show - også over at måtte sige farvel til Ida og Neva, fortæller hun. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Det var virkelig ikke rart. Jeg blev virkelig ked af det over det. Det gør lidt ondt at få det at vide, især når det er professionelle som Blachman og Martin, det kommer fra.

- Men jeg må bare give mit bedste næste gang, og den sang kunne jeg ikke have gjort bedre, den var skidehamrende svær. Så nu glæder jeg mig bare til næste uge, siger hun.

Hvordan det går Lucca videre i 'X Factor', kan du følge fredag på TV2 og TV2 Play.