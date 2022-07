Modtager kæmpe hyldest

De to karakterer Walter White og Jesse Pinkman fra tv-serien 'Breaking Bad' er blevet foreviget i bronze-skulpturer i den by, hvor serien blev optaget

Det er sjældent, der bygges skulpturer af mordere, pushere og lignende kriminelle, men i byen Alberquerque i staten New Mexico i USA er det nu en realitet.

Dog er der tale om fiktive mordere i form af karaktererne Walter White og Jesse Pinkman, som blev spillet af henholdsvis Bryan Cranston og Aaron Paul i serien 'Breaking Bad'.

De to blev foreviget i bronze-skulpturer, som nu skal stå i byens kongrescenter. Det var nemlig i Alberquerque serien foregik, og derfor er mange af optagelserne også lavet her.

Walter Whites statue holder hatten fra hans alter-ego Heisenberg. Foto: Sam Wasson/Getty Images

Skulpturerne blev skabt af Trevor Grove og blev betalt af Sony Pictures Television, som også stod bag produktionen af tv-serien.

Til stede ved fejringen var naturligvis de to hovedpersoner, men også seriens skaber, Vince Gilligan, og flere af skuespillerne fra spin-off-serien 'Better Call Saul', der tager udgangspunkt i handlingen fra før den originale serie med karakterernes advokat i hovedrollen.

Vince Gilligan var faktisk en af bagmændende til skabelsen af skulpturerne, da han så en voksstatue, som Trevor Grove tidligere havde skabt.

- Den var bare så fantastisk, at det fik mig til at tænke på, 'hvad nu hvis Trevor kunne skulptere en bronzestatue i naturlig størrelse af Walter White, et materiale der er helt nyt for ham, og hvad hvis han kastede en Jesse Pinkman med ind, som vi kunne donere til byen Alberquerque som en tak for gæstfriheden?

Således gjort!