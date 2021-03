Mød de nye 'Paradise'-deltagere

Den 13. april tjekker ni realityglade unge mennesker ind på 'Paradise Hotel' i kampen om den halve millioner kroner.

Som Ekstra Bladets læsere vil vide, tjekker tre tidligere deltagere ind i form af Mathias Hjort, hans eks-kæreste Trine Skjollander og den tidligere finalist Anne Plejdrup, men der bliver også plads til mange nye ansigter, som du kan se herunder.

TV3 har tidligere meldt ud, at det bliver Rikke Gøransson, der står i spidsen for sæsonen, inden stafetten gives videre til Instagrammer Olivia Salo og YouTuber Emil Olsen, hvilket du kan læse mere om herunder:

Mød drengene her

Jonas, 27 år, Aarhus

- Jonas er halvt dansk/halvt engelsk. Han har en stor forkærlighed for nyttig viden, og så har han absolut ingenting imod åbne forhold.

Lukas, 21 år, Brønderslev

- Lukas er græker, og så har han ikke bare én, men to katte. Derudover fortæller han, at han var vild med tæer, da han var yngre.

Nikolaj H, 23 år, Aalborg

- Nikolaj betragter sig selv som nymfoman, og så spiser han mere end en familie på fire. Han har ingen situationsfornemmelse, hvis tingene er sjove for alle - og så er han verdens dårligste til at få prikket en bums ud; han synes, at det gør enormt ondt.

Mathias, 27 år, Otterup

- Mathias beskriver sig selv som en rigtig mors dreng. Og så skriver han altid i sine noter på telefonen, når han kommer på en god sætning til en sang. Derudover er Mathias afhængig af Pepsi Max og Faxe Kondi Free. Han deltog også i 'Paradise Hotel' i 2018.

Philip, 23 år, København

- Philip er stor fan af at træne. Han har en hund, og så bruger han næsespray konstant.

Sinan, 19 år, København

- Sinan har RIGTIG få tætte venner. Han kan ikke rigtigt lide alkohol, men han drikker for festen - og så synes han, at følelser er akavede; han siger selv, at han er dårlig til at være dyb. Han følges af knap 70.000 brugere på Instagram.

Mød pigerne her

Jasmin, 22 år, Roskilde

- Jasmin har en storebror, som har været med i MGP – hun har engang været med ham på scenen og optræde i Tivolis koncertsal, og hendes storebror havde kun ét krav: At Jasmins mikrofon var slukket. Derudover har Jasmins aldrig brugt sut, men til gengæld suttede hun så meget tommelfinger og nusseklud, at hendes negl på tommelfingeren stadig ikke er normal den dag i dag. Og så begynder hun at græde hver eneste gang, hun ser nogen føde i fjernsynet, fordi hun bliver så rørt på deres vegne.

Léa, 22 år, København

- Léa spiser tabasco-sovs på næsten alt mad, og så kan hun vrikke med ørerne. Derudover sover hun med en kæmpe giraf, der hedder Momo.

Monique, 27 år, Odense

- Monique har kun haft to kærester, og så er hun altid blevet kaldt for 'Tigerhovedet' (inspireret af 'Fangerne på Fortet), hvilket også er årsagen til, at hun har tatoveret en tiger ved ribbenene. Derudover er Monique vild med at game, stå på longboard om sommeren og så har hun sprunget i faldskærm og dykket med hajer.

Anne K, 19 år, Haderslev

- Anne K. er tidligere elitesvømmer, og så bøvser hun ufatteligt meget. Derudover elsker hun 'båm og bajere fra æ græns'.

Anne P, 21 år, København

- Anne elsker tørfisk, og så er hun imponerende god til at smide sine ting væk. Derudover beskriver hun selv, at hun er meget transportfortskrækket. Hun deltog i 'Paradise Hotel' i 2019, hvor Teitur Skoubo smed kuglen foran snuden på hende i den afgørende troskabstest.

Trine, 26 år, Aalborg

- Trine kan ikke leve uden Pepsi Max, og så elsker hun sit job som frisør. Trine har det allerbedst, når hun er til fest. Hun deltog også i 'Paradise Hotel' i 2018.