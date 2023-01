Mødre dater sønner: 'Klammeste program nogensinde'

Et nyt datingshow med ældre og yngre deltagere får hårde ord med på vejen

Kærlighed har ingen alder.

Det er det nye datingprogram på TLC beviset på.

'MILF Manor' hedder programmet, der havde premiere 15. januar, og konceptet er kort og godt, at otte MILFs (Mom I'd Like to Fuck, red.) dater otte yngre mænd.

Kvinderne, der alle er mellem 40 og 60 år, får selskab af otte unge fyre i 20'erne, der er klar til at kurtisere kvinderne i håb om at feje benene væk under dem.

Vildt twist

Hver uge vil deltagerne blive mødt af udfordringer, der skal afgøre, om følelserne blandt dem er ægte, eller om de skal forlade villaen.

Der er dog et ekstra twist til konceptet. De unge fyre er nemlig ikke hvem som helst. Det er alle kvindernes respektive sønner, der nu skal date dem på kryds og tværs.

Ydermere skal mødre og sønner bo på samme værelse, så de altså ikke kan have overnattende gæster, uden mor eller søn er vidende om det.

Disse otte kvinder skal date en række unge fyre, som viser sig at være deres sønner. Foto: Rob DeCamp/TLC/Discovery Networks

Annonce:

Rasende seere

Og det er ikke alle seere, der synes, præmissen er lige fed.

Programmet får nemlig hårde ord med på vejen på de sociale medier, hvor reaktionerne på konceptet har været krasse.

'TLS's nye show MILF Manor er det klammeste program, jeg nogensinde har set,' raser en Twitter-bruger, mens kommentarerne på TLC's egne sociale kanaler også flyder over med folk, der ikke mener, showet har gang på jord.

'Det her program skal lukkes med det samme. Så ulækkert!'

'Det her er så ubehageligt.'

'Klamt. Hvor er det et desperat program.'

Du kan se afsløringen i klippet her.