Mødtes i DR-program: Nu er de forældre

Det er sandsynligvis ikke, når du ikke har været i bad eller børstet tænder i en måned, at du regner med at finde den store kærlighed.

Ikke desto mindre var det præcis det, der skete, for Katja Acker og Jacob Møller, der begge medvirkede i den første sæson af DR-programmet 'Øen'.

Jacob og Katja på romantisk ø-date. Foto: DR

Som Ekstra Bladet tidligere har skrevet, blev sygeplejersken og fotografen, der deltog i overlevelseseksperimentet, forelskede i hinanden, mens de opholdt sig på den øde ø.

Efter de vendte tilbage til civilisationen blev de officielt kærester, og nu har deres kærlighed båret frugt.

Katja Acker og Jacob Møller er blevet forældre til en lille pige, som de har opkaldt efter det land, hvor de mødtes første gang.

- Hun hedder Panama, og hun er fuldstændig fantastisk, siger den nybagte far til Ekstra Bladet.

- Hun kom til verden 4. november, og det var bare så smukt. Jeg har altid haft respekt for kvinder, men den er kun blevet endnu større, efter jeg har oplevet Katja føde vores datter. Det var en så vild oplevelse, og hun var bare så sej. Jeg er så stolt af hende. Det er sgu et mirakel, at man kan lave et barn, siger Jacob Møller rørt.

- Jeg har altid syntes, at Katja er meget smuk. Men det som om hun bare er endnu smukkere nu, siger Jacob Møller. Privatfoto

Han er freelancefotograf, og ud over 'Øen' sørger han blandt andet for, at 'Nybyggerne' kommer i kassen, men i den kommende tid får kameraet lov at blive liggende, så han kan have fuldt fokus på sine piger.

- Jeg har arbejdet meget hele året, så jeg har taget to måneder ud af kalenderen, så vi kan være sammen. Lige nu er vi i en baby-boble og det nyder vi. Alle omkring er bare så søde. Vi er virkelig blevet ramt af kærlighed...og strik, griner han.

- Alle strikker til Panama, og vi elsker det, siger han.

- Jeg bliver småforelsket flere gange om dagen, når jeg kigger på hende, siger Jacob Møller om sin lille datter. Privatfoto

Efter Katja Acker og Jacob Møller fandt sammen på 'Øen', tog de en række drastiske beslutninger. Hun sagde sit job og sin lejlighed op i Odense, og parret købte en autocamper for at fortsætte det simple liv, som de fik smag for på den øde ø.

Corona satte en stopper for parrets eventyr, og inden Katja Acker gik på barsel, fik hun igen fast job som sygeplejerske i Danmark.

- Men vi har stadig bilen. Den er praktisk nu, for der kan være en barnevogn i den. Og måske drømmer vi også om at komme på tur med baby. Men nu må vi se. Vi skal lige lære hende ordentligt at kende først. Alt er stadig nyt, siger Jacob Møller.

Jacob Møller og Kajta Acker fra deres eventyr før corona ramte verden. Privatfoto

