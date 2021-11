Mødtes på TV 2: Nu skal de giftes

I håbet om at finde kærligheden havde Michelle Dalsgaard tilmeldt sig TV 2-programmet 'Fem fyre flytter ind', hvor hun lod en håndfuld fremmede mænd rykke ind hos hende i Brøndby.

Det håb gik i opfyldese. En af de fem mænd var den to år ældre Kristian Aagaard, som Michelle i sidste ende valgte. Og det ser ud til, at det var det helt rigtige valg.

Efter halvandet års forhold er der nemlig kommet ring på fingeren hos Michelle, efter Kristian søndag aften friede til hende under den ferie i Kap Verde, parret i øjeblikket er på. Her har de tilbragt de sidste dage på Tortuga Beach - skildpaddestranden - hvor de har reddet skildpadder tilbage i vandet.

- Og jeg syntes, det skulle være der, hvor vi var helt alene. Der var ikke andre end mig og Michelle, fortæller Kristian, der havde planlagt frieriet hjemmefra.

Troede det var en joke

Kristian fortæller, at han egentlig ikke var nervøs, da han skulle til at fri.

Men der var alligevel ét problem, for Michelle var sulten og ville egentlig helst væk fra stranden for at finde noget mad.

- Men jeg var jo nødt til at få hende til at blive, griner Kristian, der formåede at få projektet til at lykkes og helt tog fusen på kæresten, da han pludselig gik på knæ.

Der var masser af kærlighed i luften efter det romantiske frieri. Foto: Semiha Öztürk

Michelle havde ingen mistanke om, at frieriet var på vej, og det kom derfor som et chok for hende. Hun var dog ikke i tvivl om, hvad hun skulle svare ... da det gik op for hende, at han mente det.

- Jeg troede egentlig bare, at han lavede sjov, for det gør han så tit. Så jeg blev ved med at sige: 'ej, du joker. Har du lige fundet den ring på jorden?', men han blev sgu siddende. Så kunne jeg godt se, at han mente det, og så blev jeg lidt flov og begyndte at græde, for det var bare så sødt, griner hun og fortsætter:

- Der er ingen, der er gået på knæ for mig før. Det var virkelig romantisk og lige præcis, som jeg havde drømt om. Det var så fint, at det bare var mig og ham på den skildpaddestrand. Vi kan rigtig godt lide dyr og har brugt mange timer på at gå og redde skildpadderne - i stedet for at gå i baren, som mange andre par måske ville.

Ikke et vildt bryllup

Kristian har to børn fra et tidligere forhold, men Michelle har tidligere fortalt Ekstra Bladet, at planen også er, at de skal have børn sammen, når de har fået en fælles bolig på plads.

- Jeg er gammeldags og vil gerne lige giftes først. Men vi har solgt min lejlighed og sat Kristians hus til salg, så nu skal vi bare finde noget, vi kan bo i sammen. Der er ingen baby på vej endnu, men vi har det også sådan lidt, at hvis det sker, så sker det.

Nu skal der dog i første omgang planlægges et bryllup, og det er de så småt gået i gang med.

- Vi har talt om, at det nok skal være ude i naturen, når vi skal vies. Det bliver ikke et kæmpe-kæmpe, vildt bryllup, for vi er ikke til, at det skal være så stort og voldsomt, siger parret.