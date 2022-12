Musikere kede af DR-beslutning: Vækker stor bekymring

Ekstra Bladet skrev i september under overskriften 'DR fører sparekniven - nu skærer de i musikken', at markante spareplaner hos Danmarks Radio betød et brat stop for brug af kommerciel musik i fremtidige DR-produktioner.

Her bør i stedet anvendes andre musikkilder, eksempelvis katalogmusik eller specialkomponeret musik, blev det anvist, idet det er billigere rettighedsmæssigt.

'Målet for DR er at modvirke stigende udgifter til musik, således at vi undgår en yderligere udhuling af, hvad der er af budget til den øvrige produktion', lød det fra Karsten Dyhrberg Nielsen, direktør for Bruger Marked Publicering i Danmark Radio, til Ekstra Bladet.

Tager bladet fra munden

På daværende tidspunkt ville Koda, der arbejder for at sikre musikskaberes rettigheder og betaling, når deres værker bliver spillet offentligt, ikke medvirke i artiklen, fordi DR endnu ikke havde udtalt sig offentligt om besparelserne.

Men nu tager Koda, der repræsenterer sangskrivere, musikforlag og komponister i Danmark, dog endelig bladet fra munden.

Det gør de i en orientering til Kodas medlemmer på hjemmesiden. Her udtrykker man stor bekymring:

'Det har naturligvis skabt bekymring hos mange af Kodas medlemmer, fordi DR er en vigtig og afgørende musikaktør på det danske marked, og i den forbindelse har vi modtaget en del spørgsmål. For eksempel hvilke konsekvenser det har for komponister og sangskrivere, og hvad det betyder for dansk musik generelt?', står der, inden man går i gang med i detaljer at forsøge at svare på spørgsmålet.

Koda skriver endvidere, at man er 'ærgerlig over DR’s nye retningslinjer, fordi DR er en afgørende musikformidler i det danske mediebillede'.

Samtidig påpeger man, at det er understreget i DR’s public service-kontrakt, at 'man skal have fokus på at stimulere dansk musikliv, herunder vækstlaget i dansk musik samt stille dansk musik (...) til rådighed for befolkningen på radio, tv og internet'.

Et eksempel blandt utallige på musik benyttet i DR-regi er Magtens Korridorer-nummeret 'Lørdag formiddag', der optræder i 'Bonderøven'/'Frank & Kastaniegården'. Den slags er det slut med, og det bekymrer Koda og organisationens medlemmer. Foto: Universal

Økonomiske konsekvenser

Derudover melder Koda, at der vil være økonomiske konsekvenser for medlemmerne grundet DR's beslutning.

'Når DR-ledelsen udstikker retningslinjer om, at deres ansatte og leverandører som udgangspunkt skal bruge katalogmusik i audiovisuelle produktioner, udelukker de således på forhånd én slags musik frem for en anden. Det vil få økonomiske konsekvenser for de komponister og sangskrivere, som hidtil er blevet brugt af DR og kendt hos befolkningen igennem det indhold, som DR stiller til rådighed', skriver man og fortsætter:

'Fra Kodas side håber vi derfor, at DR igen vil satse på den indspillede musik på lige fod med katalogmusikken, så DR som hidtil kan stimulere det danske musikliv ved at anvende den indspillede musik bredt i radio, tv og online'.

I september udtalte foreningen Musikforlæggerne og deres formand, Ole Dreyer, sig om sagen. Dengang lød det: