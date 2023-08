Mystik om populært program: - Det må tiden vise

Når TV 2 blænder op for en ny omgang 'X Factor' i 2024, bliver det med en ny vært ved roret.

Sofie Linde takkede tidligere på året af efter at have stået i spidsen for programmet siden 2016. Hendes arvtager bliver 28-årige Maria Fantino, der, ligesom Linde dengang gjorde, nu også tager springet fra stjerneskud i DR til fuldfed fredags-underholdningsvært på TV 2.

Skiftet betød også, at hun og den faste makker Christian Bonde måtte sige farvel til deres mangeårige og vældigt populære samarbejde om 'Curlingklubben', som både udkom som populært radioprogram i mange år fra 2018 og senere som podcast.

Det populære par har ligeledes lavet flere velsete tv-programmer, hvor de blandt andet drog til Færøerne og Thailand i programmerne 'Curlingklubben på Færøerne' og 'Curlingklubben på sabbatårsrejse'.

Maria Fantino har efter mange år i DR nu skiftet arbejdsplads, når hun fremover vil være at finde i front på 'X Factor' på TV 2. Foto: Henning Hjorth

Nu har han også sagt op

Meldingen i kølvandet på Fantinos farvel var i første omgang, at Christian Bonde skulle blive i DR. Men for halvanden uge siden kunne han så på Instagram berette, at han nu også siger farvel til DR.

I sit opslag fortalte Christian Bonde ikke, hvad fremtiden byder på, men han forsikrede dog, at der nok skal ske noget andet snart.

'Og altså … det er jo ikke slut endnu! Hov? Var det en lille teaser? Det kan du bide dig selv i næsen på! Meget mere om det, inden forfærdeligt længe', skrev han.

Maria Fantino og Christian Bonde på scenen til Zulu Awards 2021 med deres faste producer og redaktør Joachim Holmgaard. Trioen har vundet et hav af priser for 'Curlingklubben', blandt andet har de vundet Årets lyd ved Zulu Awards fire år i træk. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Tavs

Med Christian Bondes farvel til DR, åbner der sig selvsagt nye muligheder for en genforening af det tidligere faste makkerpar.

Derfor spurgte Ekstra Bladet Maria Fantino, da vi mødte hende til onsdagens pressemødet på 'X Factor', om fans af hende og Bonde kan se frem til et nyt samarbejde mellem dem, nu hvor det er blevet muligt.

Men Maria Fantino blev ordknap, da snakken faldt på et muligt endnu uannonceret projekt med hende og Christian Bonde.

- Det ved jeg ikke, det må tiden vise. Så det bliver jo spændende. Men lige i dag fokuserer jeg på 'X Factor', det fylder også en del.

En kanon fyr

- Men er der planer om det? Har I snakket om det?

- Det må tiden vise.

- Du ligner en der godt ved, hvordan din kalender ser ud. Kunne du have lyst til at lave noget med Christian igen i fremtiden?

- Selvfølgelig kunne jeg have lyst til at lave noget med Christian, han er en helt kanon fyr.

- Jamen, så bliver det jo spændende at se, hvad I finder ud af, og om der kommer noget.

- Ja, siger hun og nikker hemmelighedsfuldt.