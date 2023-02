Mystik om udskudt TV 2-dokumentar

I november blev interesserede tv-seere to gange snydt for muligheden for at se TV 2-dokumentaren 'Saxo Bank bag facaden', og det står hen i det uvisse, hvornår de får mulighed for det.

Ekstra Bladet har flere gange spurgt TV 2, hvad status er på den kritiske dokumentar om banken, men tv-stationen har ikke ønsket at kommentere forløbet eller oplyse, hvornår det er planen, at den skal sendes.

Dermed vokser mystikken stadig omkring det noget turbulente forløb, der var omkring den sidste år.

Udskudt to gange

17. november skulle TV 2 have vist dokumentaren, hvor traileren ifølge Se og Hør blandt andet viste, at den ville afsløre, hvordan stifterne Lars Seier Christensen og Kim Fournais har tjent kæmpe formuer på mistænkelige handler med russiske kunder.

Siden blev formuleringen om de russiske kunder fjernet, og programmet blev udskudt en uge. Redaktør Lasse Bjerre fortalte dog til mediet, at 'vi fuldt og helt kan stå inde for det program, som er planlagt til at blive sendt næste torsdag 24. november.'

Ugen efter blev der dog ikke mulighed for at se den alligevel.

Denne gang blev den udskudt på ubestemt tid, og omtalen af 'Saxo Bank bag facaden' blev helt fjernet fra TV 2's hjemmeside. Ekstra Bladet sendte dengang en række spørgsmål til TV 2, der dog blot vendte tilbage med et generelt svar.

'Vi har ganske enkelt brug for mere tid til nærmere at undersøge de nye oplysninger, vi har fået. Det er oplysninger, som har tråde til udlandet, og det tager ekstra tid at undersøge. Den redaktionelle proces er ikke færdig, og det er grunden til, at vi har udsat programmet. Vi kommer til at stå fuldt og helt inde for det program, som bliver offentliggjort,' lød det fra redaktør Lasse Bjerre.

Ifølge Saxo Banks kommunikationschef, Lasse Lilholt, var 'Saxo Bank bag facaden' fyldt med faktuelle fejl, som banken ifølge ham har påpeget over for folkene bag dokumentaren.

Det afviste TV 2 dog og beskyldte i stedet banken for at forsøge 'at miskreditere dokumentaren, før den overhovedet er færdig eller er blevet offentliggjort.'

Knap otte uger senere er der dog stadig ingen nyheder fra TV 2, der ikke har ønsket at kommentere denne artikel eller give en status på, hvor langt man er med arbejdet.