Mystisk fusk opdaget: - Det er helt uacceptabelt

Den nyeste film om Jussi Adler Olsens Afdeling Q har fået en meget blandet modtagelse af de danske filmanmeldere, der blandt andet har kaldt den 'gennemsnitlig' og 'farveløs'.

Helt anderledes så det dog ud, hvis man forleden så på brugeranmeldelserne på biografportalen kino.dk.

Tirsdag kunne man således læse, at den gennemsnitlige vurderingsscore lå på 4,9 stjerner ud af seks mulige. Men netop den relativt høje score viste sig siden at være for god til at være sand.

Der var nemlig tale om snyd.

Det kan Filmmagasinet Ekko afsløre.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Daniel Bentien, der er head of content hos kino.dk, at der er blevet opdaget snyd med brugerkommentarerne.

- Vi har simpelthen opdaget, at der er blevet snydt på en eller anden måde, og at der har været fusk med anmeldelserne, siger han og fortæller, at de ikke har kunnet konstatere, hvem der står bag snyden.

- Vi har fundet frem til en ip-adresse, men det er et stort område, det dækker over, så vi har ikke kunnet udpege et specifikt område. Vi har blokeret adressen, men vi ved selvfølgelig aldrig, om det er noget, som vedkommende vil forsøge at omgå. Men det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at der forekommer snyd på den måde.

Her ses Jussi Adler Olsen i forbindelse med premieren. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er snyd

Ifølge Danien Bentien blev de gjort opmærksomme på problemet, efter de blev kontaktet af Ekko.

- Ekko kontaktede os, og vi kunne se, at anmeldelserne var meget negative, men at ratingen samtidig var høj, og det er et misforhold, der var opsigtvækkende, fordi det ikke stemmer overens med, hvad brugerne har givet udtryk for.

Hurtigt fandt folk på kino.dk da også ud af, at alt ikke var, som det skulle være, og at der var fusket med hundredvis af anmeldelser.

- Vi har jo en procedure, hvor vi tjekker for IP-snyd, men her var det ikke blevet fanget.

- Da vi undersøger det nærmere, finder vi dog hurtigt ud af, at der er tale om snyd, og at der er en IP-adresse, der har været inde og rate filmen mange gange og til en meget høj karakter.

Ulrich Thomsen spiller hovedrollen som Carl Mørck i den nye film. Foto: Nordisk Film

Efterfølgende har kino.dk arbejdet ihærdigt for at rydde op i de falske anmeldelser, forsikrer Daniel Bentien.

- Vi har været inde manuelt og slette de her 500-600 ratings, der er kommet. De er jo kommet lynhurtigt, men det har taget noget tid at sortere ud i dem, siger han og fortsætter:

- Vi har allerede kunnet se, at scoren på filmen er faldet kraftigt, nu når vi har sorteret i de falske vurderinger, og det stemmer meget bedre overens med de anmeldelser, der rent faktisk er af filmen, fordi desværre for filmen er brugerne jo ikke særlig glade for den. Normalt er det jo ikke vores opgave at styre brugernes mening, men vi har et ansvar for at slå ned på fusk, som det har været i den her sammenhæng.

- Vil I gøre noget anderledes i kølvandet på det her?

- Det her har gjort, at vi er blevet gjort opmærksomme på, at det kan ske hurtigt og i et stort omfang. Det er ikke første gang, der sker hacking eller snyd på kino.dk, men det her gør selvfølgelig, at vi tænker, om vi skal have et bedre system, der lettere kan fange det, og at de her rating skal tjekkes endnu bedre efter i sømmene.