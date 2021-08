Cecilia har også valgt at tage chancen i programmet 'Ex on the Beach', hvor hun skal feste og lede efter kærligheden

Cecilia på 19 år er slet ikke i tvivl om, hvordan hun har det, hvis hun møder en af sine ekskærester i tv-programmet 'Ex on the Beach'.

Hun har nemlig et helt særligt motto, når hun ikke længere er sammen med en partner.

- Når jeg er færdig, er jeg færdig. Jeg bliver ikke jaloux eller noget.

Faktisk er Cecilia så ovre sine tidligere kærester, at hun ikke ville give dem en chance, hvis de ville have hende tilbage.

- Hvis der skulle komme nogle ekser ind, der gerne vil prøve igen, så ville jeg bare sige, at det ikke kom til at ske.

Cecilia er netop blevet færdig med sin tid som kadet i hæren, og nu er hun klar på at feste i villaen. Foto: Discovery

Hun indrømmer dog også, at hun ikke har haft de længste forhold.

- Jeg har heller ikke haft et helt seriøst forhold eller er en ægte kærlighed. Jeg har faktisk aldrig haft en rigtig kæreste.

Og det kan godt være, at programmet kommer til at ændre på det.

I forhold til sin omgangskreds er fyrene i villaen nemlig en del ældre end dem, hun normalt finder sammen med.

- Jeg kan godt lide, at det er lidt ældre fyre, de har styr på deres liv, og så bliver det sikkert også mindre barnligt. Jeg synes unge drenge er for barnlige, siger hun med et grin.

Du kan se 'Ex on the Beach' på Discovery+ fra 15. august.