Nægter at give koncerter

Musiker Eric Clapton har ikke tænkt sig at give koncerter på spillesteder, der kræver, at man er vaccineret

Den verdenskendte musiker Eric Clapton har før ytret sin skepsis overfor coronakrisen og vaccinerne.

Nu nægter den 76-årige englænder at spille steder, hvor coronaskeptikere ikke har adgang.

Det skriver flere medier, blandt andre The Los Angeles Times.

I en erklæring givet eksklusivt til arkitekten og vaccineskeptiker Robin Monotti Graziadei, skriver Eric Clapton:

'Jeg vil ikke optræde på spillesteder, hvor der er diskrimineret publikum tilstede'

'Hvis ikke det er muligt for alle mennesker at deltage, så forbeholder jeg mig retten til at aflyse showet' står der endvidere i udmeldingen.

Udstødt af familien

Eric Clapton har tidligere fortalt, hvordan han føler sig udstødt af sin familie og venner, fordi han forholder sig kritisk til vacciner og nedlukning.

- Telefonen ringer ikke så tit. Jeg får ikke så mange beskeder og mails længere. Det er ret bemærkelsesværdigt, sagde Clapton dengang i interview med Oracle films.

Sidste år udgav musikeren en sang med med kollegaen Van Morrison nummeret 'Stand and Deliver', der er en protestsang mod nedlukning som følge af coronakrisen.et