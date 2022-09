Nægter at svare

Deltagerne i 12. sæson af 'Toppen af Poppen' er ikke meget for at afsløre, hvor meget de får i løn for at deltage i sangprogrammet

Nej, nej, nej og atter nej. Deltagerne i 'Toppen af poppen' vil ikke ud med, hvad de får for at medvirke i programmet. Men ifølge Steen Jørgensen var det 'klækkeligt'

TV 2 er ikke ligefrem kendt for at være nærige, når det kommer til at få kendte mennesker til at deltage i deres tv-programmer.

Erik Brandt fik eksempelvis 350.000 kroner i 2014 for at slå sig løs på dansegulvet i 'Vild med dans,' men hvad deltagerne i TV 2-programmet 'Toppen af poppen' tjener, vil ingen fra denne sæson, som Ekstra Bladet har snakket med, ud med.

- Det var klækkeligt, røber 'Sort Sol'-forsangeren, Steen Jørgensen, der dog ikke vil gå nærmere ind i, hvad 'klækkeligt' dækker over.

- Kan vi komme det nærmere?

- Nej, lyder det fra 'Let your fingers do the walking'-stjernen i videoen, som kan ses øverst i artiklen.

TV 2's 'Toppen af poppen' er retur. I år hedder de syv artister Iris Goold, Kira Skov, Martin Brygmann, Soleima, Maximillian, Nicklas Sahl og Steen Jørgensen. Foto: Jonas Olufson

Heller ikke Kira Skov, Martin Brygmann eller Soleima, der bærer det borgerlige navn Sarah Mariegaard, vil ud med, hvad de økonomisk får ud af programmet.

- Det, synes jeg, er privat, siger Sarah Mariegaard.

Kira Skov vil heller ikke ud med, hvad hun får.

- Det, synes jeg, ikke er væsentligt, siger 'Ode to the poets'-sangerinden, Kira Skov.

TV 2, som Ekstra Bladet har rakt ud til, oplyser til Ekstra Bladet, at TV 2 ikke udtaler sig om de medvirkendes lønninger.

I tårer

Noget, som deltagerne derimod gerne vil afsløre, det er, at de i løbet af 12. sæson af 'Toppen af poppen' lader tårerne få frit løb.

- Jamen, jeg græder og græder hele tiden, synes jeg, siger Sarah Mariegaard, da Ekstra Bladet spørger, hvor mange gange hun vil skyde på, at hun græder i løbet af sæsonen.

- Jeg er faktisk ret spændt på, hvor meget de har taget med af det. Jeg håber ikke, at man bliver 'den dér, der græder og græder hver dag', fortsætter sangerinden.

Også Steen Jørgensen, der syv - otte gange er blevet tilbudt en plads i programmet, lader tårerne 'piske ned' på et tidspunkt. Det samme gør Martin Brygmann.

Hvem, der græder mest, kan du følge fra 4. september på TV 2 eller TV 2 play.

