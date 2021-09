Nægter: Vil ikke stå i skyggen af sin mor

Selvom der er gode råd at hente hos mor, så vil Camilla Dalsgaard gerne anerkendes for sine egne danseevner.

For på trods af, at det er danserens første gang i det populære program, så er 30-årige Camilla ikke fremmed i showbiz.

Hendes mor er nemlig den professionelle danser Soffie Dalsgaard, som selv har optrådt i programmet i de tidlige sæsoner.

- Det er svært at blive sammenlignet med sin mor hele tiden. Men det er klart, at jeg bliver det, for hun jo var med til at starte det op dengang, fortæller Camilla Dalsgaard til Ekstra Bladet.

Til daglig er hun teamleder hos alarmfirmaet Verisure, men ligesom sin mor har dansen altid fyldt meget i hendes liv.

- Jeg er jo gået i min mors fodspor, men nu skal jeg ind og vise, hvem jeg selv er. Jeg har danset og undervist i dans i mange år. Så jeg ved, at jeg har styr på det, lyder det fra danseren.

Valgte biologisk far fra

Camillas Dalsgaards biologiske far, Michael Monetz, er heller ikke er fremmed i underholdningsbranchen.

Han er tidligere operasanger, og så er han også kendt fra en række af reality-programmer.

Men det har været et turbulent far-datter forhold, hvorfor Camilla i 2019 lod sig voksen-adoptere af sin mors mand, danser Jesper Dalsgaard.

'Vild med dans' 2021 får premiere på TV 2 PLAY og TV 2 fredag 10. september 2021

