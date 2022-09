Næsten ingen kvinder: - Det er svært

Der er ikke tradition for, at kvinderne fylder ret meget i nomineringerne til årets komiker ved Zulu Comedy Galla. Ekstra Bladet har spurgt en række komikere om, hvad de synes om fordelingen

Da Zulu Comedy Galla torsdag løb af stablen, var det 13. gang, kanalen hyldede komikken.

I år var den kvindelige komiker Emma Sehested Høeg nomineret i kategorien årets komiker, og det er lidt af en sjældenhed, hvis man kigger på tallene.

Siden showet startede i 2009, har der været 70 komikere nomineret som årets komiker. Kun 10 af nomineringerne er gået til kvinder. Og fire af dem er tilfaldet Linda P.

Ekstra Bladet har spurgt en række af de komikere, som var mødt op til Zulu Comedy Galla, hvad de synes om fordelingen.

Linda P. mødte op på den røde løber til Zulu Comedy Galla sammen med comedy-kollegaen Martin Nørgaard. Foto: Jonas Olufson

En svær branche

Linda P. er nok den mest etablerede kvindelige komiker i Danmark. Hun tror, at en af grundene til de få nomineringer er, at der er færre kvinder, som kommer ind på comedyscenen.

- Hvad tænker du om, at der kun er 10 nomineringer, som er gået til kvinder i programmets historie?

- Det er jo et mandsdomineret felt. Jeg tror ikke, der er lige så mange kvinder, som er gået ind i stand-up. Jeg kender mange sjove kvinder, men de optræder ikke.

- Hvorfor tror du, det er sådan?

- Det er svært at optræde i den her branche. Hvis man kigger på de kvinder, der er, så kan man jo også se, at det er folk med noget balast. Så man skal være klar til det.

Komikeren slutter af med at sige, at hun hepper på kvinder, men kun dem, som har lyst til at optræde. I år heppede hun dog på Heino Hansen til årets komiker - en pris, han da også endte med at løbe med.

Anne Bakland var i år nomineret til Talentprisen til årets Zulu Comedy Galla. Foto: Jonas Olufson

Mænd har aldrig været sjovere

Den kvindelige komiker Anne Bakland, som i år er nomineret til 'Talent prisen', tænker ikke så meget over det med køn, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Jeg tænker ikke så meget over det der med at være kvindelig komiker. Jeg vil egentlig bare gerne være komiker.

Dog mener hun, at der godt kunne være flere kvinder, som blev nomineret til årets komiker.

- Jeg synes, det er fedt, at der er flere og flere kvinder, som bliver nomineret. Der er jo mange dygtige kvinder. Men vi kunne godt nominere endnu flere.

- Så mænd er ikke sjovere end kvinder?

- Nej, det har de aldrig været.

Tobias Dybvad havde konen Marie Stegger Schmidt med til Zulu Comedy Galla. Foto: Jonas Olufson

Ikke sjov nok?

Den etablerede komiker Tobias Dybvad, som er kendt fra flere onemanshows, samt programmet 'Dybvaaaad', tror, at der er en simpel forklaring på fordelingen.

- Jeg gætter på, at det har noget at gøre med fordelingen af, hvor mange kvinder og mænd der er. Men det er dejligt, at der kommer mere og mere bredde på.

- Så mænd er ikke sjovere end kvinder?

- Nej. Der er masser af sjove kvinder. Der er bare stadig en meget skæv fordeling af, hvor mange mænd der er i forhold til kvinder indenfor stand-up.



Tobias Dybvad har selv været nomineret til prisen som årets komiker tre gange, men har aldrig vundet prisen.

- Er du ikke sjov nok?

- Jo, altså. Jeg vandt jo Talent-prisen i 2011, hvilket jeg var meget glad for. Og ellers har jeg faktisk bare været sindssygt beæret over at være nomineret til 'Årets komiker' med de helt store som for eksempel Anders Matthesen.

Seks gange har han været nomineret, alligevel er det aldrig lykkedes Tobias Dybvad at vinde prisen som årets komiker til Zulu Comedy Galla Er Tobias Dybvad Danmarks Leonardo Dicaprio?

Zulu Comedy Galla kan ses på TV 2 Zulu og TV 2 Play søndag 5. september.