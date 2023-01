Næststørste i 13 år: Næsten fem millioner så med

Den nye apokalyptiske serie 'The Last of Us', der netop har haft premiere verden over på HBO Max, havde den næststørste debut i USA siden 2010 med 4,7 mio. seere på flow og stream - kun overgået af 'House of the Dragon'

Den nye storladne serie 'The Last of Us' med Pedro Pascal i hovedrollen, der er en såkaldt adaptation af et Playstation-spil, har fået en kanon debut i USA.

Herhjemme havde den premiere mandag, men i USA skete det på grund af tidsforskellen allerede søndag, hvor hele 4,7 mio. seere har enten streamet serien på HBO Max eller set den på HBO's flow tv-kanal på premieredagen.

Tallene er så høje, at 'The Last of Us' dermed bliver HBO's næstbedste debut siden 2010, hvor mastodonten havde premiere på 'Boardwalk Empire' - kun overgået af 'House of the Dragon'.

Det skriver Deadline.

'Game of Thrones'-spinoffserien skrev historie i fjor med tæt på 10 mio. seere på tværs af streaming og flow tv den dag, serien havde premiere, så 'The Last of Us' har trods alt lidt op til øverste plads på skamlen.

HBO fortælller, at antallet af folk, der streamer film og serier på platformen søndag aften generelt, i snit står for 20 til 40 procent af et HBO-shows samlede seerskare i en hel uge, hvilket også forventes at være tilfældet for 'The Last of Us'.

'The Last of Us' har fået en god start med 4,7 mio. seere på premieredagen i USA. Foto: HBO Max

'The Last Of Us' er skrevet og produceret af Craig Mazin og Neil Druckmann. De udtaler:

- Vores fokus var simpelthen at lave den bedst mulige tilpasning af denne elskede historie til et så stort publikum, som vi kunne. Vi er meget glade for at se, hvor mange fans, både gamle og nye, der har budt 'The Last of Us' velkommen i deres hjem og deres hjerter.

Serien foregår 20 år efter, at den moderne civilisation er blevet ødelagt.

Joel, en hærdet overlevende, bliver hyret til at smugle Ellie, en 14-årig pige, ud af en karantænezone. Hvad der starter som et lille job, bliver snart en brutal rejse, da de begge skal krydse USA og være afhængige af hinanden for at overleve.

Ekstra Bladets anmelder er begejstret for premiereafsnittet. Læs anmeldelsen her.