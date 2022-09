Nedlægger arbejdet

Hvis du tunede ind på P1 tirsdag kvart over 12, hvor P1 Debat normalt fylder sendefladen, blev du i stedet mødt af et program af ældre dato.

Det skyldes, at medarbejderne i afdelingen DR Debat Lyd, som står bag P1 Debat, har nedlagt arbejdet.

Det bekræfter redaktionens tillidsrepræsentant over for Ekstra Bladet.

Ifølge tillidsrepræsentanten gælder arbejdsnedlæggelsen også afdelingen DR Kultur.

Arbejdsnedlæggelsen kommer i forbindelse med den såkaldte sindedag, hvor omkring 70 medarbejdere i DR tidligere tirsdag fik besked fra ledelsen om, at man havde i sinde at fyre dem.

Arbejdsnedlæggelsen betyder blandt andet, at P1 Debat heller ikke sendes som planlagt 18.05.Det samme er gælder Kulturen, der normalt sendes fra 14-16.

Flere medarbejdere

Ifølge Politiken, der er i besiddelse af en udtalelse fra en gruppe medarbejdere i DR til ledelsen, har medarbejderne i afdelingerne Kultur og Debat Lyd, Bred Kultur og Fakta og Specialiseret Kultur og Tro alle underskrevet et brev til ledelsen, hvor de udtrykker deres utilfredshed.

'Der er slået alvorlige skår i tilliden til ledelsen og dens mulighed for at sikre fremtiden for hele organisationen. Ikke mindst den manglende forudsigelighed og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne gør det vanskeligt for os at bevare tilliden til, at DR’s øverste ledelse evner at sikre DR’s kvalitet, økonomi og arbejdsforhold', står der ifølge mediet i brevet fra medarbejderne.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra DR's ledelse, men det har endnu ikke været muligt.

Skyldes omprioritering

Fyringsrunden skyldes en omprioritering af DR's midler, fordi man vil investere i DR Lyd og DRTV og dermed bruge færre penge på indholds- og programproduktion.

I alt skal DR nedlægge mellem 90 og 100 stillinger, har de tidligere meldt ud. Det betyder, at mellem 60 og 70 medarbejdere er blevet informeret om, at de skal afskediges, mens resten skal findes ved frivillig fratrædelse eller på anden vis.

40-45 af fyringerne sker i afdelingen DR Kultur, Børn og Unge, mens 20-25 medarbejdere i DR Nyheder vil have modtaget den tunge besked.