Nedlagde arbejdet: Nu er der nyt

47 medarbejdere i DR fik tirsdag den tunge besked, at ledelsen har i sinde at fyre dem som led i en strategi for omprioritering.

DR ønsker at bruge flere penge på platformene DR Lyd og DRTV, og det betød, at 14 medarbejdere i DR Nyheder og 33 medarbejdere i DR Kultur, Børn og Unge fik beskeden, at der ikke længere er penge til at have dem ansat.

Over for Ekstra Bladet bekræftede en tillidsrepræsentant tirsdag, at det havde resulteret i arbejdsnedlæggelser i flere afdelinger på DR.

De pågældende medarbejdere har dog nu genoptaget arbejdet. Det skriver fagbladet Journalisten.

Som følge af arbejdsnedlæggelserne valgte DR tirsdag at iværksætte en nødsendeplan for at fylde sendefladen i radioen, hvor der skulle have været liveudsendelser.

Ekstra Bladet arbejder på at få svar fra DR på, om arbejdsnedlæggelsen har betydning for sendeplanen onsdag, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

Programmer lukker

Fyringsrunden har ikke bare konsekvenser for de berørte medarbejdere.

Den betyder også, at flere programmer lukker, heriblandt 'Detektor', der er udkommet i forskellige formater siden 2011.

Her kan du se et overblik over alle de ændringer, der sker på DR som følge af fyringsrunden.