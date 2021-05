Nedtur for DR: Kæmpe seerflugt

533.000.

Så få så med, da finalen i årets Eurovision løb over skærmen i lørdags på DR1 direkte fra Rotterdam.

Finalen var denne gang uden dansk deltagelse, da årets bidrag Fyr og Flamme med sangen 'Øve os på hinanden' måtte se sig slået på målstregen i torsdagens semifinale og vende snuden hjem mod Danmark uden en af de eftertragtede finalepladser.

Og det har i den grad kunnet ses på seertallene, som altså landede på sølle 533.000.

Til sammenligning var der 1.095.000 seere, der så med, da finalen i Eurovison løb over skærmen på DR1 i 2019, som grundet coronaaflysningen i 2020 er det seneste Eurovision, der er blevet afholdt.

Her var der dansk deltagelse med Leonora og sangen 'Love Is Forever', som endte på en samlet 12. plads. I 2018 så hele 1.131.000 seere ligeledes med og heppede på danske Rasmussen, der sang sig til en samlet 10. plads i finalen.

Også torsdagens semifinale, hvor Fyr og Flamme kæmpede for at nå videre i finalen, overgik lørdagens finale seermæssigt med 745.000 seere.

Månsekin kunne i sidste ende kalde sig vindere af Eurovision. Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Ikke overraskende

Ifølge Jan Lagermand Lundme, der er DR's Eurovision-redaktør, er det forståeligt, at seertallene lørdag aften ved finalen er langt dårligere end normalt.

- Det er forventeligt og ikke specielt overraskende, fordi der jo ikke var et dansk bidrag med i finalen, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Af den grund falder interessen jo helt naturligt. Det svarer til, at der bliver spillet en slutrunde uden dansk deltagelse i en eller anden sportsgren. Det gør også interessen mindre.

Jan Lagermand Lundme lægger dog ikke skjul på, at han på et bestemt punkt er skuffet over årets Eurovision.

- Jeg er virkelig ærgerlig over, at vores bidrag ikke kom med i finalen. I det samme, at det sker, ved man jo også, at interessen falder, og på den måde ærgrer jeg mig over, at der ikke var flere europæere, der synes, at vores bidrag skulle videre i finalen, siger han og fortsætter:

- Men det her viser jo bare, hvor vigtigt det er for seerne, at der er et dansk bidrag med i finalen, og det er helt logisk, fordi det giver seerne en fællesskabsfølelse.

Fyr og Flamme nåede ikke til finalen. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW/Ritzau Scanpix

Det var Italien og gruppen Måneskin, der endte med at vinde Eurovision 2021, og det endda med et dansk islæt i form af halvt danske Victoria De Angelis på bas.