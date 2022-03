Nedtur for TV 2: Seerne flygter

647.000.

Så mange - eller få - så med på tv og streaming, da TV 2 blændede op for første liveshow af 'X Factor' fredag aften.

Det fremgår af den nyeste seermåling fra Nielsen.

Da TV 2 samme aften blændede op for 'X Factor'-afgørelsen, hvor gruppen Oscar i sidste ende trak det korteste strå og blev sendt hjem, var endnu flere seere faldet fra.

Kun 564.000 fulgte således med, da slaget skulle stå imellem Martin Jensens to deltagere - Oscar og Kári. Her var 83.000 seere altså faldet fra, selvom det var her, spændingen for alvor skulle udløses.

'X Factor' ligger da også langt bagved TV 2's seriehit 'Badehotellet', som igen kan præstere flotte seertal med hele 1.117.000 seere på tv og streaming på dagen og dermed indtager en klar førsteplads for det mest sete program i uge otte.

Også programmet 'Krig i Europa - stormøde direkte fra Christiansborg' omhandlende krigen i Ukraine havde flere seere end 'X Factor'. Her fulgte 649.000 seere således med.

Gruppen Oscar (til venstre) blev de første til at forlade 'X Factor' fredag aften. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Faldende seertal

Sidste år kunne TV 2 og 'X Factor' generelt fremvise langt højere seertal.

De første otte udgaver af programmet i 2021 blev således i gennemsnit set af 1.238.000 danskere på både tv og streaming ifølge tal fra Kantar Gallup.

Dermed må det siges, at programmet starter noget mindre prangende ud, end hvad TV 2 kunne have håbet på.

- Vi er i gang med en bomstærk ’X Factor’-sæson, hvor blandt andet vores nye dommerpanel har skabt ny dynamik. Seertallene til ’X Factor’ er endnu mere imponerende, når man tager i betragtning, at programmet i år er i ekstra hård konkurrence om seerne, lød det i den forbindelse fra underholdningsredaktør Dorte Borregaard, der er TV 2-redaktør på ’X Factor’.

I 2017, 2018 og 2019 varierede gennemsnitsseertallet efter otte udgaver af 'X Factor' mellem 1.202.000 og 1.237.000.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra TV 2 til de nyeste seertal, men det har i skrivende stund ikke været muligt.

