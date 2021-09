Nedtur for TV 2

700.000.

Så 'få' danskere så med, da 'Vild med dans' løb over skærmen fredag aften.

Til trods for at fredagens program bød på den første afgørelse, og det første par dermed skulle forlade konkurrencen, er seertallene altså ikke steget fra sidste uges premiereafsnit.

I fredagens afgørelse var endnu flere faldet fra. Her så kun 648.000 med, da Jannie Faurschou og Martin Parnov Reichhardt blev stemt ud af konkurrencen.

De seertal er væsentligt lavere end under de seneste års sæsoner af 'Vild med dans', hvor tallene i gennemsnit passerede 900.000 hver uge.

Hos TV 2 tager de dog seertallene med ophøjet ro trods den markante nedgang på 200.000 seerere.

'Vi er godt tilfredse med stadig at kunne samle omkring 700.000 seere fredag aften', lyder det fra Thomas Richardt Strøbech, der er underholdningsredaktør hos TV 2, i en mail til Ekstra Bladet.

Jannie Faurschou og Martin Parnov Reichhardt var de første, der måtte forlade 'Vild med dans'. Foto: Tariq Mikkel Khan

Faldende seertal

Redaktøren peger på, at der generelt har været faldende seertal i kølvandet på coronapandemien.



'Som det fremgår af den ugentlige top 20-liste, er der generelt faldende tv-seertal på alle kanaler, og i den virkelighed kan vi glæde os over, at 'Vild med dans' fortsat er en favorit blandt danskerne og igen i denne uge indtager førstepladsen', skriver han videre.

Det har ikke været muligt at få et interview med underholdningsredaktøren, og derfor har det ikke været muligt for Ekstra Bladet at stille opfølgende spørgsmål.

Selvom seertallene på 'Vild med dans' i år indtil videre er lavere end i de seneste års sæsoner af danseporgrammet, ligger programmet i denne uge nummer et og to på Kantar Gallups top 20 over mest sete programmer.

På tredjepladsen har vi boligprogrammet 'Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed' med 597.000 seere, mens DR's gameshow 'Alle mod 1', der sendes samme tid som 'Vild med dans', må nøjes med en fjerdeplads med 503.000 seere.

I sidste fredags premiereafsnit på 'Vild med dans' så 760.000 danskere med. TV 2 oplyser, at det siden er steget til 838.000 blandt andet ved at folk har streamet programmet på TV 2 Play.

Herunder kan du se en række video-interviews med flere af deltagerne i 'Vild med dans' efter fredagens program.

