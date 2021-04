Nedtur: Fyret lige efter optagelser

I tirsdagens udgave af 'Luksusfælden' kom eksperterne på prøve, da de besøgte den 25-årige maler Jasmin fra Søborg.

Den unge kvinde havde nemlig et kæmpe overforbrug, men eksperterne undrede sig, da de opdagede, at hun samtidig ikke havde noget misligholdt gæld. Det viste sig dog hurtigt, at det skyldes, at hun har taget hele 57 lån på et år for at kunne betale af på den gamle gæld.

Det fik eksperterne til at råbe vagt i gevær, og Jasmin indså da også hurtigt, at der var nødt til at komme andre boller på suppen, såfremt hun nogensinde skal blive gældfri.

Siden optagelserne i september har Jasmin taget eksperternes råd til sig, og det er kun gået fremad for den unge kvinde, der til Ekstra Bladet fortæller, at hun i dag har meget bedre styr på sin økonomi.

- Det er gået rigtig fint siden da. Jeg har ikke taget nye lån, og jeg har fået sat mit forbrug meget mere i system, siger hun og fortsætter:

- Det hjælper mig at skrive det ned, så jeg har et bedre overblik. Så jeg noterer det hele på en blok, så jeg har et overblik over, hvad jeg bruger på mad, mig selv og min søn, og hvornår grænsen er nået.

Jasmin fortæller, at hun i dag har meget bedre styr på sin økonomi. Foto: Nent Group Danmark

Tror på det

Selvom der stadig er halvandet års tid til, at Jasmin forhåbentlig kan kalde sig gældfri, er hun ved godt mod.

- Jeg har afviklet godt på gælden og har overholdt alle aftaler. Så jeg har også to lån, der er blevet betalt helt ud. Jeg er fortrøstningsfuld, og det er bestemt ikke sådan, at jeg tænker, det er umuligt.

Det hele startede dog ikke ud som lutter idyl, da Jasmin var færdig med optagelserne til 'Luksusfælden'.

- Jeg havde et lille bump, hvor jeg følte, at det hele væltede. Jeg blev fyret, og det var nedtur. Men samme dag havde jeg en ny en, der ville ansætte mig. Der var jeg glad for, og det blev min redning.

- Jeg var meget presset over, hvis jeg pludselig skulle stå som arbejdsløs og ikke have råd til udgifterne. Så jeg var glad for, at jeg hurtigt fik min jobsikkerhed og et nyt job.

Jasmin drømmer stadig om at finde noget større at bo i, hvor der er plads til, at hun kan lege med sin søn i haven. Men boligdrømmen er fortsat på hold lidt endnu, indtil Jasmin har mere luft i budgettet.

Eksperterne forsøger at hjælpe Jasmin på sporet igen. I dag er det lykkes, fortæller hun. Foto: Nent Group Danmark

Grænseoverskridende

Ifølge Jasmin er hun den dag i dag glad for, at hun valgte at melde sig til 'Luksusfælden'.

- Jeg synes, det er meget grænseoverskridende at vide, at jeg kommer på tv, og at det er hele Danmark, der kommer til at se min økonomi, siger hun og fortsætter:

- Men under selve optagelserne har jeg kun haft gode oplevelser. Jeg synes, eksperterne er søde, og de har taget godt hånd om mig, siger hun og supplerer:

- Jeg er også overbevist om, at det her var, hvad der skulle til, for at jeg kan få styr på min økonomi. Det var et wakeup-call, jeg havde brug for. Så derfor er jeg også rigtig glad for, at jeg valgte at deltage. Jeg føler, at det var urealistisk ellers, og jeg havde virkelig brug for hjælp for at komme ud af det, så jeg ikke havnede i RKI.

