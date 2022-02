Nedtur: Lammetævet af TV 2

Søndag aften havde en ny sæson af hitserien 'Borgen' premiere på DR efter ni års pause.

Dagen efter løb et nyt afsnit af den populære TV 2-serie 'Badehotellet' over skærmen, og der var ingen tvivl om, hvad seerne helst ville se.

Mens 'Borgen' ifølge Nielsens seneste seermåling tiltrak 785.000 seere søndag aften, tunede hele 1.248.000 seere ind på TV 2 mandag aften for at se 'Badehotellet'.

Dermed var der over 400.000 flere seere, der så 'Badehotellet' end 'Borgen' til trods for det længe ventede gensyn med Birgitte Nyborg og hendes slæng.

Stor succes

Da seriens tre første sæsoner løb over skærmen mellem 2010 til 2013, havde den i gennemsnit 1,5 million seere pr. afsnit og fik gode anmeldelser.

Den blev også modtaget godt i udlandet - især i Storbritannien, hvor de virkelig tog serien til sig.

Siden da har 'Borgen' dog altså tilsyneladende tabt terræn blandt de danske tv-seere.

Der er dog ingen tvivl om, at både 'Borgen' og 'Badehotellet' begge er nogle af de mest populære serier blandt danskerne. De indtager således henholdsvis første- og andenpladsen i den seneste seertals-måling foran programmer som 'X Factor' og 'I hus til halsen'.

'Badehotellet' er fortsat den helt store favorit hos seerne. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

'Borgen' er skabt af instruktør Adam Price, der også står bag en lang række andre succesfulde serier - heriblandt 'Nikolaj og Julie' og 'Herrens veje'.

Derudover vil mange kende ham fra tv, hvor han sammen med sin bror James Price kokkererer i madprogrammet 'Spice med Price'.

Sammen har de også en række restauranter.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Adam Price, der dog i en sms oplyser, at han er på vinterferie med sin søn og derfor ikke stiller op til interview. Han fortæller dog, at han glæder sig over 'de flotte anmeldelser og den fine modtagelse'.

Ekstra Bladets anmelder var ganske begejstret for sæsonpremieren på 'Borgen'. Læs anmeldelsen her.