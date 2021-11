Nedtur: Rørt til tårer

Det var en rørt Micki Cheng, som Ekstra Bladet mødte efter fredagens tiende program af 'Vild med dans'.

Her stod han og partneren Jenna Bagge i omdans for allerførste gang. De klarede sig dog igennem nåleøjet på et hængende hår og kan nu kalde sig semifinalister.

Netop det faktum rørte Micki Cheng dybt, og han havde derfor svært ved at holde tårerne tilbage, da Ekstra Bladet talte med ham umiddelbart efter afgørelsen.

- Jeg ryster, lød det fra Micki Cheng, inden Jenna Bagge tog ordet for at give Micki Cheng plads til lige at sunde sig.

- Jeg var helt sikker på, at du ville begynde at græde på et tidspunkt, men jeg synes, at du holdt den godt, lød det fra Jenna Bagge.

Micki Cheng lagde da heller ikke skjul på, at det betyder enormt meget for ham, at han og Jenna Bagge nu er i semifinalen.

- Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige ... Det er hårdt at være i omdans, fordi så ved man godt, at det enten er dig eller den ved siden af, der ryger, og nu er vi så tæt på, og jeg vil bare gerne have det hele med. Jeg vil bare gerne give Jenna det hele med, sagde Micki Cheng, der ikke kunne holde tårerne tilbage.

Micki Cheng var glad og stolt over, at han og Jenna Bagge klarede sig igennem til semifinalen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Stolte af indsats

Selvom de to er det par, der har fået dårligst bedømmelse af dommerne de sidste mange fredage, er Micki Cheng dog meget stolt af sin egen indsats.

- Jeg ved godt, at jeg ikke er den mest teknisk dygtige danser, der er tilbage i feltet, men jeg vil det bare virkelig gerne, og jeg vil bare gerne gøre Jenna stolt, for hun lægger så sindssygt mange kræfter og så sindssygt meget energi i det her, lød det fra en rørt Micki Cheng, der fortsatte:

- Jeg får jo sms'er klokken to om natten, hvor hun har taget screenshots fra en YouTube-video, hvor hun siger: 'kan det her være fedt at lave i vores næste dans'?, hvor jeg bare tænker: 'gå nu i seng, kvinde'. Hun arbejder simpelthen så hårdt, sagde han og tilføjede:

- Og et eller andet sted drømmer jeg jo om at kunne få lov til at give hende den sejr, som hun fortjener, for blandt dem, der er tilbage i feltet, er hun den, der ikke har fået den endnu, og det kan godt være, der er langt derhen, men jeg vil fandeme knokle alt, jeg kan, for at hun kan få lov at opleve det.

Knokler så hårdt

Jenna Bagge var tydeligt rørt over Micki Chengs fine ord.

- Du har knoklet så hårdt, og du har gjort alt, hvad du overhovedet kunne, sagde Jenna, inden Micki igen tog over:

- Alle, der kommer til at danse i 'Vild med dans', burde danse med Jenna. Det er verdens bedste oplevelse, sagde han.

- Hvordan var det så at vide, at det måske var jeres sidste dans?

- For mig var det sådan ... hvis det her bliver sidste dans, så vil jeg dælme gå ind og fyre den af og have en fest. Jeg ville bare have, at hvis det var vores sidste dans, så vil vi kunne se tilbage på det og sige, at vi havde en kæmpe fest, sagde han med et smil.

Husker du Vickie Jo, der i mange år var fast inventar i 'Vild med dans'? Bliv meget klogere på, hvor hun er i dag lige her.