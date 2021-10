Nedturen er total

Endnu engang falder seertallene for 'Vild med dans' på TV 2

681.000.

Så få så med, da der fredag aften blev blændet op for en ny omgang 'Vild med dans' på TV 2, viser tal fra Kantar Gallup.

Således slår TV 2 rekord på den kedelige måde. Aldrig før har programmet nemlig haft så få seere.

Til sammenligning havde programmet sidste år i gennemsnit over 900.000 seere hver uge. I år har det tal ligget på omkring 700.000, og nu har programmet nået en kedelig milepæl ved at lande på mindre end 700.000 seere.

'Den store bagedyst' på DR, der sendes hver lørdag, ligger fortsat i spidsen som danskernes foretrukne weekendunderholdning. Lørdag aften så 864.000 med, da der løb et nyt afsnit over skærmen.

Ingen panik

Trods de faldende seertal på 'Vild med dans' er der ikke skuffelse at spore hos TV 2.

'Det har ofte været sådan, at der er lavere seertal til mange programmer i efterårsferien, fordi mange danskere har andre tv-rutiner i den uge', lyder det fra underholdningsredaktør Thomas Richardt Strøbech i en mail til Ekstra Bladet, der fortsætter:

'Fredag 22. oktober klokken 20.00-23.00 var den samlede livesening i Danmark syv procent lavere end på samme tidspunkt ugen før. Vi har ingen grund til at klage. Seerandelen var 49,5 procent, som er det højeste siden sæsonpremieren', skriver han videre.

Det var Michael Katz Krefeld og Karina Frimodt, der forlod 'Vild med dans' fredag aften. Foto: Tariq Mikkel Khan

Høj kvalitet

Derudover lægger TV 2-redaktøren vægt på, at seerne har vurderet programmets kvalitet til at være høj.

'Samtidig var seernes kvalitetsvurdering af programmet meget høj – 4,4 på skalaen fra 1 til 5, hvor 5 er bedst. Det var sæsonens hidtil højeste vurdering, og man skal faktisk tilbage til oktober 2017 for at finde et ’Vild med dans’-hovedprogram med så høj kvalitetsvurdering', siger Thomas Richardt Strøbech.

Ekstra Bladet har tidligere talt med tv-ekspert Keld Reinicke.

Han købte bestemt ikke præmissen om, at TV 2 er tilfredse med de dalende seertal på 'Vild med dans' og deres gentagne forklaringer om, at corona muligvis har haft en indflydelse.

- Vi konsumerer mere indhold nu end før corona. Med det sagt, så er det ikke nødvendigvis tv, vi konsumerer, men det er i hvert fald ikke rigtigt, at corona har lukket ned for vores aktiviteter på den front. Jeg tror i hvert fald ikke, at det er hele forklaringen.

Ændrede medievaner

- Hvad er så forklaringen i din optik?

- Jeg tror langt mere, at forklaringen skal findes i vores ændrede medievaner. Vi er i en anden tid, hvor vi får flere og flere tilbud, og hvor det er sværere at lokke folk til.

- Så de er nok ikke så tilfredse. Men det skal de selvfølgelig sige. Jeg tror dog ikke, det er rigtigt, siger han.

