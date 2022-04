Nedturen fortsætter for TV 2

Seerne var ikke ellevilde for at få afsløret vinderen af dette års 'X Factor', viser nye tal

Interessen for hvem der ville løbe med sejren i 'X Factor' var ikke prangende, da finalen blev afviklet fredag aften.

Seertal fra Nielsen viser nemlig, at mens 680.000 danskere fulgte med i programmet på tv og streaming samme dag, var det ikke dem alle, der blev hængende indtil de afgørende minutter, hvor vinderen skulle kåres.

Her faldt antallet af seere imidlertid til 662.000, og det er et markant fald fra sidste år, hvor 1,2 millioner flokkedes omkring tv-skærmen for at overvære afgørelsens time.

TV 2's talentshow har ellers ligget ret stabilt med over 1 millioner seere fra 2017 og frem - med undtagelse af 2020, hvor tv-kanalen i den grad præsterede et dalende seertal på 823.000 under finale-afsnittet. Det viser tal fra Kantar.

Vender man blikket mod tv-ekspert Keld Reinicke, er det ikke usædvanligt, at store formater som 'X Factor' mister seere.

- De store liveformater som 'X Factor' og 'Vild med dans' er ved at tabe pusten, og det hænger sammen med, at de her programmer har kørt i så mange sæsoner og har holdt meget længere end andre. Så det er ikke så mærkeligt, at det begynder at ske. Mange af seerne har været der, og der begynder at være en træthed i formatet, har Keld Reinicke tidligere udtalt om seerflugten fra 'X Factor'.

Tv-ekspert Keld Reinicke tror ikke, at TV 2 kommer til at droppe 'X Factor' lige foreløbig. Foto: Tariq Mikkel Khan

Hos TV 2 lader man sig ikke slå ud af det lave seertal - tværtimod:

'Vi er superglade og tilfredse for det brag af en finale, som rigtig mange seere fulgte i fredags. ‘X Factor’ og ‘X Factor Afgørelsen’ ligger nummer et og to på ugens Top 10 over mest sete programmer, og det er endda uden, at langt størstedelen af streamingtallene er talt med. I den tv-verden vi lever i, giver det simpelthen ikke mening IKKE at forholde sig til streamingtallene, og når vi kigger på dem, og dermed den succes som ‘X Factor’ er på streaming, er vi mere end tilfredse', lyder det fra Dorte Borregaard, der er underholdningsredaktør på kanalen.

'Sidste år hvor seertallene i høj grad var præget af corona-nedlukningen satte ‘X Factor’ rekord som den mest sete sæson på TV 2, men når vi tæller alle streamingtal herunder snigpremiere på båndede programmer og livesening på TV 2 PLAY med, så er denne sæson fuldt ud på niveau med de tidligere sæsoner på TV 2, så ‘X Factor’ er stadig i storform', lyder det videre.

Men ifølge Keld Reinicke kan TV 2 ikke gemme sig bag streamingtal, når de skal gøre os klogere på, hvorfor programmet har blødt seere i år.

- Her kan man ikke pakke sig ind under, at seerne ser det efterfølgende på streaming, for en livefinale, som programmet jo er, sidder man ikke og venter en uge med at se, så derfor er der ikke en kæmpe streamingdel bagefter, som der eksempelvis er med mange serier, forklarede tv-eksperten.