Nej tak til familievirksomhed: - Ingen overraskelse

Det er en tårevædet Thalia Pitzner, der i det nyeste afsnit af 'Diamantfamilien' på TV 2 Play fortæller, at hun ikke ønsker at fortsætte som trainee hos sin mor, Katerina Pitzner, i virksomheden Diamantbørsen.

Mens Thalia i afsnittet har det svært med, at hun vil gå sin egen vej frem for at drive en familievirksomhed med sin mor, tager Katerina udmeldingen i stiv arm. Faktisk viser det sig, at Thalias beslutning ikke kom bag på hende.

- Da Thalia søgte jobbet hos mig, blev jeg meget overrasket. Min moderlige fornemmelse sagde, at det ikke var noget for hende. Derfor er det ingen overraskelse for mig, at hun siger fra. Det havde jeg egentlig godt set komme, fortæller Katerina til Ekstra Bladet.

- Jeg havde stor respekt for, at hun kom til mig med en lang tale om, hvorfor jobbet var en god idé. Og fordi hun er min datter og gjorde sig umage, sagde jeg ja. Nogle gange er man nødt til at gå linen ud for at blive afklaret omkring, hvad man skal, fortsætter hun og uddyber:

- Som Thalia selv siger, så var det nok mere idéen om det, som hun var betaget af, frem for det reelle arbejde. Det kan jeg godt følge hende i.

Katerina sammen med sine tre piger. Hun har derudover også en søn. Foto: TV 2

Tre ud af fire børn er afskrevet

Ifølge Katerina er det vigtigste, at hendes børn er glade. Når det er sagt, ville det bestemt ikke gøre noget, hvis Diamantbørsen kunne blive en familievirksomhed.

- Det romantiske drømmescenarie ville da være, at man holdt traditionen i hævd. Det er typisk et hverv, som går i arv, og det er da en romantisk tanke, at jeg kunne gøre det samme med min virksomhed. Men det er ikke altid sådan, virkeligheden fungerer, og jeg har stor forståelse og respekt for, at mine børn går deres veje og gør det, der gør dem glade, forklarer Katerina.

- Uden at sætte en krog i hende er der jo stadigvæk Ofelia til at overtage. De andre tre børn er afskrevet - det er ikke noget for dem. Det er dog vigtigt for mig, at hun prøver ting af først, så hun ikke føler et pres, afslutter hun.

I programmet virker det til, at familien altid har et luksuriøst liv på første klasse, men sådan forholder det sig dog langtfra. Det kan du læse mere om her.

Katerina Pitzner har været diamanthandler i mere end 25 år. Foto: Tariq Mikkel Khan

Se 'Diamantfamilien' på TV 2 Zulu og TV 2 Play.