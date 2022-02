Nej tak til nøgenscene

Man skal ikke have set mange minutter af HBO-serien 'Euphoria' for at vide, at den byder på enormt meget nøgenhed og seksuelle eskapader. Men det er ikke alle seriens skuespillere, der har været helt tilfredse med det.

Tidligere har Sydney Sweeney kritiseret den dobbeltstandard, der er for mandlige og kvindelige skuespillere, når det kommer til nøgenscener, og nu deler Minka Kelly sin erfaring fra optagelserne til serien.

Hun fortæller, at hun allerede på sin første optagedag skulle være nøgen. Det takkede hun dog nej til.

- Det var min første dag som gæst i den her nye serie, og jeg følte mig ikke komfortabel ved at stå der helt nøgen, siger hun til Vanity Fair.

Derfor gik hun til seriens skaber, Sam Levinson, og bad om at få ændret sin rolle. Og det var han heldigvis helt okay med, fortæller hun og husker tilbage på scenen.

Minka Kelly spiller en velhavende mor til en ung dreng, som Maddy babysitter. Da hun kommer hjem efter en aften ude, hvor Maddy har passet drengen, skal hun have hjælp til at lyne sin kjole ned.

- Levinson tænkte, at det ville være mere interessant, hvis min kjole faldt ned på jorden. Jeg sagde: 'jeg vil elske at lave scenen, men jeg tror, jeg kan beholde min kjole på.' Han sagde okay. Han tøvede slet ikke, og han skød en smuk scene, hvor han fik præcis, hvad han ville have, siger hun om scenen.

Blev aldrig presset

Det samme har Sydney Sweeney tidligere fortalt i et interview med Independent.

- Der er øjeblikke, hvor det var meningen, at min karakter, Cassie, skulle være topløs. Men jeg sagde til Sam, at jeg ikke mente, det var nødvendigt der, og han sagde: 'det er okay. Vi har ikke brug for det', sagde hun og fortsatte:

- Jeg har aldrig følt, at Sam har presset mig til at lave nøgenscener i HBO-serien. Når jeg ikke havde lyst til det, så gjorde jeg det ikke.

'Euphoria' har fået masser af ros, siden serien fik premiere på HBO. Indtil videre har der været to sæsoner og to specialafsnit af serien, der allerede er blevet forlænget med en tredje sæson.

Serien har modtaget en lang række priser og nomineringer. Blandt andet vandt Zendaya i 2020 en Emmy for bedste kvindelige hovedrolle i en dramaserie.

