Nej til vildt tilbud: Buch vraget

Torsdag aften løb femte afsnit af denne sæson af DR's succes-program 'Løvens Hule' over skærmen. Her mødte løverne Anthon, Frederik og Mathias, som sammen med en fjerde medejer, har t-shirt-virksomheden 'Bare en t-shirt'.

Konceptet er simpelt. Det er vitterligt bare en t-shirt.

Og det var løverne vilde med.

Ellevilde

Faktisk så vilde, at hele tre løver stod på spring for at sætte kløerne i de hippe mænd. Der formede sig en alliance blandt løverne, hvor Jacob Risgaard og Christian Arnstedt allierede sig i kampen om procenterne mod Jesper Buch.

Buddene lød på én million for 25 procent af virksomheden fra Christian Arnstedt og Jacob Riisgaard sammen mod Jesper Buchs mere dristige bud på tre millioner for 65 procent af virksomheden.

Det er Frederik Skovgaard-Holm, Anthon Louis, Mathias Klitgaard og Frederik Pitter, som står bag virksomheden 'Bare en t-shirt'. Foto: DR

- Vi var meget overraskede over at Jesper Buch også ville investere i os. Men vi er virkelig glade for de to løver, som vi endte med at takke ja til. Det var nemlig Jacob Risgaard og Christian Arnstedt, vi havde håbet på, lyder det fra Mathias Klitgaard, som er en af stifterne af 'Bare en t-shirt' til Ekstra Bladet.

Der var noget at tænke over, da løverne afgav bud. Foto: DR

Vraget

På trods af at Jesper Buch fik sparket benene væk under især en af iværksætterne, Anthon Louis, med et tilbudt, som fik den unge fyr til at rødme, så blev den garvede Jesper Buch altså vraget.

- Anthon blev meget smigret over, at Jesper Buch foreslog at det skulle være de to fremadrettet i firmaet, men det var vi andre ikke helt med på, griner Mathias.

Meget at fejre

Selvom løverne var lidt skeptiske overfor den meget smalle produktportefølje, lader det til, at de fire iværksættere bag tøjfirmaet har meget at fejre.

- Det er kun gået bedre for virksomheden efter 'Løvens Hule', lyder meldingen fra Mathias Klitgaard og fortæller, at de har taget nogle af de mange forslag fra løverne til sig - blandt andet deres nye investorers forslag om, at få en t-shirt med v-udskæring.

- Vi tilføjer nogle nye ting til vores kollektion. Vi får en t-shirt til kvinder, en langærmet t-shirt og en 'Jacob Risgaard-limited edition' v-hals, lyder det kækt fra Mathias.

Dermed kunne de tre fyre gå hjem med hele to investorer, som købte sig ind for én million kroner for 25 procent af virksomheden.