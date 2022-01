Netflix-aktier styrtdykker

Streaming-giganten har ikke nået sin målsætning for fjerde kvartal, og det får aktiens værdi til at falde

'Højt at flyve, dybt at falde' er en tanke, man kunne få, når man kaster et blik på udviklingen i værdien af Netflix-aktier.

Siden den massive medvind, streamingtjenesten fik i kølvandet på succes-serien 'Squid Game' i efteråret, er det stort set kun gået nedad med aktiekursen.

Og nu tager aktien endnu et markant dyk, skriver blandt andre Variety.

Den seneste måned er Netflix-aktiens værdi faldet med 14 procent, og værdien har nu ikke været lavere i et halvt år.

Det skyldes ifølge mediet, at Netflix ikke har nået den målsætning, de havde sat sig for fjerde kvartal i 2021 i forhold til antallet af nye kunder i biksen.

Netflix havde forudset, at de kunne tiltrække 8,5 millioner nye abonnenter, men virkeligheden er, at 'blot' 8,28 millioner mennesker har haft betalingskortet oppe ad lommen for at kunne se med på 'Don't Look Up' eller anden sæson af 'Tiger King'.

Derudover har Netflix netop meddelt, at kunder i USA og Canada skal forberede sig på en prisstigning på 1,5 dollars om måneden, så prisen for et abonnement bliver svarende til omkring 100 danske kroner i stedet for 92 danske kroner om måneden.