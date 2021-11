Netflix fjerner udskældt metode

Netflix har igen ændret måden, de udregner seertal på.

Faktisk dropper de helt seertal og vil fremover kun offentliggøre det samlede antal timer, en film eller serie er blevet streamet.

Ændringen vil påvirke den daglige top ti i Danmark, du støder på i Netflix-appen og danne datagrundlag for en ny hjemmeside med ugentlige globale og lokale top ti-lister.

Timetallet vil ikke blive offentligjort i forbindelse med de lokale lister. Til gengæld kan du nu ugentligt følge med i det samlede antal streamede timer på globalt plan i fire nye top ti-lister, der dækker film og serier på engelsk og andre sprog.

Nummer et på listen over engelsksprogede film i sidste uge var eksempelvis 'Red Notice', som blev streamet i 148.720.000 timer, mens 50.290.000 streamede timer gjorde tredje sæson af 'Narcos: Mexico' til den mest populære engelsksprogede serie. Sydkoreanske 'Squid Games' var den mest sete ikke-engelsksprogede serie med 42.790.000 streamede timer.

Du kan se den aktuelle danske top ti-liste her.

To minutters-reglen

Indtil den nye udregningsmetode trådte i kraft, målte Netflix seertal baseret på brugere, der blot havde brugt to minutter på en film eller serie. Det vil sige, at havde du streamet to minutter af 'Narcos', havde du set hele serien.

Metoden blev indført for to år siden og medførte flere kritiske røster. Eksempelvis kaldte tech-mediet Cnet den for 'meningsløs', mens Wired skrev: 'To minutter? Det er bizart lidt til at påbegynde et, for eksempel, fantasy-drama på ti afsnit'.

Før to minutters-reglen blev indført, skulle der streames 70 procent af en film eller serieafsnit, før det talte med.

Giver mere mening

Om den netop indførte samlede timeoptælling oplyser Netflix:

'Efter at have kigget på forskellige muligheder mener vi, at engagement målt i antal sete timer er en stærk indikator for en titels popularitet såvel som den samlede brugertilfredshed, hvilket er vigtigt for fastholdelsen af abonnenter,' skriver Pablo Perez De Rosso, vicepræsident for indholdsstrategi, i et blogindlæg.

