Netflix-hit får salget til at eksplodere

Den populære sydkoreanske Netflix-serie 'Squid Game' har allerede haft en massiv effekt på aktiemarkedet og fået anmelderstjernerne til at drysse.

Nu rammer seriens succes også salget af hvide Vans-sko, rapporterer sko-mediet The Sole Supplier, der oplyser, at salget er steget med 7200 procent siden seriens premiere på Netflix.

Der er tale om hvide såkaldte slip-ons, som forbrugere verden over altså køber ind i stor stil.

Ifølge flere medier blandt andre NME skulle der også være tale om en generel stigning i salget af hvide slip-ons, der ikke er af mærket Vans. Også både røde og grønne træningsdragter, som bæres i stor stil i 'Squid Game', skulle være i høj kurs.

Måske bliver 'Squid Game'-outfittet årets helt store Halloween-hit. Det spekulerer flere medier i hvert fald i. Foto: Youngkyu Park/Netflix

I serien, der betegnes som et overlevelsesdrama, følger man ludomanen Seong Gi-huns kamp for overlevelse i et dystert spil, hvor et nederlag er lig med døden.

Siden premieren har Netflix annonceret, at seertallene dagligt slår rekorder, og at den er en af deres mest sete serier nogensinde. På den danske Netflix' top ti-liste er den da også kun overgået af 'Kastanjemanden'.

Det er endnu ikke meldt ud, om der kommer flere afsnit af 'Squid Game' end de ni, der er tilgængelige på streamingtjenesten.

Se traileren til 'Squid Game' her: