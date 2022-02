Netflix-hit skuffer seerne: 'Det er ondt'

Netflix har med anden sæson af successerien 'Love Is Blind' igen formået at hive seerne til skærmen med en realitysatsning.

Men ligesom første sæson af serien har streamingtjenesten også formået at bringe sindene i kog hos mange af de folk, der fredag satte sig til skærmene for at binge anden halvdel af sæsonen, da der blev offentliggjort nye afsnit.

Det var nemlig kun afsnit seks, syv, otte og ni, der kom på Netflix, mens seerne altså derfor må vente til fredag 25. februar med at se finaleafsnittet. Og det opdagede mange først, da afsnit ni var forbi.

'Det er faktisk ondt, at Netflix tvinger os til at vente endnu en uge på 'Love Is Blind'-finalen,' lyder det fra en seer på Twitter – blot én blandt mange utilfredse personer, kan man se på det sociale medie.

'Hvorfor har jeg lige binget 'Love Is Blind' for blot at finde ud af, at finalen slet ikke er på Netflix endnu,' lyder det fra en anden bruger på Twitter.

'Blev oppe hele natten for at se den nye omgang 'Love Is Blind', blot for at finde ud af, at finaleafsnittet ikke kommer først næste uge,' skriver en anden bruger med store bogstaver.

Netflix har endnu ikke kommenteret de utilfredse kommentarer, men måske burde det ikke være kommet helt bag på folk. Det var nemlig også sådan, det foregik, da første sæson blev lagt på streamingtjenesten.

I 'Love Is Blind' skal deltagerne på en række dates med hinanden for - forhåbentlig - at finde kærligheden. Der er dog lige den hage, at de ikke kan se hinanden under daten, hvilket giver dem mulighed for at lære hinandens personligheder at kende.

Se traileren til 'Love is Blind' sæson to her.

Det var ikke alle ægteskaber, der endte lige godt i programmets første sæson. Beskyldninger om en af deltagernes eskapader har siden sprøjtet ud.