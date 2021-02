Netflix lancerer ny smart funktion

Med ny Netflix-funktion slipper du for selv at tage stilling til, hvad du skal se

Netflix er på vej med en 'shuffle play'-knap, der udrulles på verdensplan i løbet af første halvår af 2021.

Det bekræftede den børsnoterede streaminggigant for nylig under præsentationen af sit regnskab for fjerde kvartal af 2020.

Trykker du på 'shuffle play'-knappen, vil Netflix automatisk afspille noget tilfældigt indhold baseret på en personaliseret algoritme, så du slipper for selv at skulle tage stilling.

Det 'tilfældige indhold' kan eksempelvis være en film, du allerede har set lidt af, indhold, du har markeret som interessant, eller indhold, der minder om noget, du tidligere har set, skriver Techcrunch.com.

Storfilm får premiere på streamingtjeneste

Netflix påbegyndte at teste 'shuffle play' i efteråret 2020, så funktionen er allerede dukket op hos flere tv-brugere i skærmens venstre side under 'Hjem'-knappen.

Indtil videre ankommer den nye funktion kun til tv-appen, så seere, der bruger mobile enheder og computere, skal stadig selv tage en beslutning.

Funktionen har endnu ikke et officielt navn.

Gratis streamingtjeneste lanceret i Danmark