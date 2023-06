Netflix malker ubådsulykke: Køber rettigheder til 'Titanic'

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget andet.

Det synes at være tankegangen på chefgangen hos streaminggiganten Netflix.

De har i kølvandet på denne uges ubådsulykke nemlig erhvervet sig rettighederne til storfilmen 'Titanic' fra 1997, som vil være at finde på streamingtjenesten fra 1. juli. Det skriver Vanity Fair.

Opmærksomheden omkring James Camerons filmhit er eksploderet i den seneste uge, efter at ubåden Titan forsvandt under et dyk mod det sunkne Titanic-skib, der stødte ind i et isbjerg i 1912 og sank, hvilket kostede mere end 2000 mennesker livet.

Noget nær samme skæbne led Titan også, da man efter dages søgen fandt frem til udbåden, som viste sig at være imploderet på grund af det store tryk med døden til følge for de fem personer ombord.

Celine Dion også ramt af øget opmærksomhed

Den øgede opmærksomhed omkring ubåden og 'Titanic' har også haft en effekt på den canadiske sangerindes Celine Dions hit 'My Heart Will Go On', der optrådte i filmen.

I døgnet efter at redningsaktionen sluttede, blev nummeret streamet mere end en halv million gange på Spotify.

Historien melder ikke noget om, hvorvidt 'Titanic' også vil være en finde på Netflix i i Danmark fra 1. juli.

Men har man Disney+, kan man finde der. Og ellers er det muligt at leje den på diverse tjenester.