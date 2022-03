Netflix: Nu skal det være slut

Nyt forsøg skal få Netflix-kunder til at stoppe med at dele kodeord med andre

Netflix har længe vendt det blinde øje til abonnenter, der deler login med personer uden for husstanden - hvilket ikke er tilladt ifølge brugerbetingelserne.

Men nu skal det være slut, skriver Variety.

'Med funktioner som 'separate profiler' og 'stream på flere skærme' i vores standard- og premium-abonnementer har vi altid gjort det nemt for folk, der bor sammen, at dele deres Netflix-konto'.

'Selvom disse (funktioner, red.) har været enormt populære, har de også skabt en vis forvirring om, hvornår og hvordan Netflix må deles. Som et resultat bliver konti delt mellem husholdninger - hvilket påvirker vores evne til at investere i fantastiske nye serier og film til vores medlemmer,' skriver Chengyi Long, chef for produktudvikling hos Netflix, i et blogindlæg.

Lancerer forsøg

Derfor lancerer streamingtjenesten nu et forsøg, hvor brugere på en sikker og nem måde tilbydes at kunne dele kodeord med andre mod en mindre ekstrabetaling.

Man skal være standard- eller premium-medlem for at blive tilbudt muligheden for at tilføje op til to ekstra brugere uden for husstanden, som skal have egen profil, brugernavn og kodeord.

Forsøget lanceres i løbet af de næste par uger i Chile, Costa Rica og Peru. I Costa Rica, eksempelvis, koster et standard-abonnement 12,99 dollars, mens premium koster 15,99 dollars. En ekstra bruger vil her komme til at koste 2,99 dollars.

Forsøgene i Chile, Costa Rica og Peru skal evalueres, før Netflix beslutter sig for, om funktionen skal sprede sig til resten af kloden.

Få det store overblik over de mange streamingtjenester her (+).

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Lyt til andet afsnit af Ekstra Bladets nye kultur-podcast 'Revolver' herunder eller i din podcast-app.