Netflix sagsøgt: Historie tyvstjålet

Skaberne bag Netflix-serien 'Outer Banks' er ikke selv kommet på serien og dens karakterer.

Det mener forfatteren Kevin Wooten, der har sagsøgt både serien og Netflix for at have tyvstjålet hele plottet fra bogen 'Pennywise: The Hunt for Blackbeard's Treasure!', som han skrev i 2016.

Det skriver TMZ.

I bogen - som i serien - følger man fire unge mennesker, der falder over en lokal legende, der leder dem til en begravet skat fra et forlist skib ved kysten af North Carolina.

Ikke i tvivl

Ifølge Wooten solgte han flere bøger i byen Wilmington, hvor seriens skabere har tilbragt meget tid - og hvorfra de har fortalt, at de har fået inspiration til serien.

Wooten er ikke i tvivl om, at inspirationen kommer direkte fra hans bog.

Arketyperne hos hovedrollerne skulle være identiske og ligeså med seriens skurke - en rig velgører og en korrupt betjent - ligesom plottet er det samme i form af de spor, de finder, og hvor de bliver ledt hen.

Nu søger forfatteren erstatning, ligesom han ønsker at blive krediteret i rulleteksterne.

