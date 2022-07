Netflix-stjerne pludselig død

Modellen og skuespillerinden Busisiwe Lurayi, bl.a. kendt for sin hovedrolle i Netflix-serien 'How to Ruin Christmas', er på tragisk vis pludselig gået bort i en alder af blot 36 år.

Nyheden om Lurayis bortgang bekræftes af hendes talentbureau, Eye Media Artists, i et opslag på deres Instagram-konto, hvor man samtidig afslører, at dødsårsagen fortsat er ukendt, men at man vil melde mere ud, så snart information foreligger.

Blandt andet skriver agenturet, at man er 'i dyb sorg' over at skulle dele nyheden om den elskede skuespillerindes død og tilføjer: 'Busisiwe døde pludseligt og blev erklæret død i sin bolig søndag af redningspersonale.'

'Årsagen til hendes død er stadig ukendt, da vi afventer resultaterne af obduktionsrapporten. Vi anmoder ydmygt om, at I giver os lov til som familie at komme overens med denne tragiske nyhed,' lyder det fra agenturet på vegne af familien til skuespillerinden.

Med i mange serier

Lurayi er født i Sydafrika og altså mest kendt for rollen som Tumi Sello i Netflix-serien 'How to Ruin Christmas' fra 2020, der fik en opfølger i december 2021.

Hun har også medvirket i bl.a. ITV-serien 'Wild at Heart', serierne 'Home Affairs' og 'Vutha' samt fængselsdramaet 'Lockdown'.

Lurayi har tidligere bl.a. vundet en såkaldt SAFTA (South African Film and Television Award) for sin rolle som Phumzile i den sydafrikanske sitcom 'City Ses'la'.

Hun efterlader sig sin gemal, Mziwoxolo Qwelane, der er forretningsmand, samt sin datter Ayana, der optræder i nogle af skuespillerens sidste Instagram-opslag lagt online for blot et par uger siden.