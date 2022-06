Netflix-tragedie: To skuespillere døde i ulykke

Den kommende Netflix-serie 'The Chosen One' er blevet ramt af en tragedie.

Serien bliver i denne periode optaget i Mexico, men her gik det galt lørdag, da en gruppe skuespillere og produktionsfolk skulle fragtes til den lokale lufthavn.

Deadline skriver, at bilen, der fragtede dem, endte i et uheld og rullede rundt, hvilket kostede to mennesker livet og sårede seks andre.

De to døde er skuespillerne Raymundo Garduño Cruz og Juan Francisco González Aguilar. Desuden er to unavngivne skuespillere og fire produktionsfolk kommet til skade.

Optagelser på pause

Netflix har endnu ikke kommenteret på ulykken, men produktionsselskabet Redrum har sat alle optagelser på pause. Skuespillerforbundet,SAG-AFTRA, vil have episoden undersøgt nærmere.

'SAG-AFTRA har været i kontakt med Netflix og det mexicanske skuespillerforbund, ANDA, omkring ulykken, og vi undersøger de nærmere omstændigheder med det lokale produktionsselskab. Sikkerhed på settet er altid vores førsteprioritet. Vi fortsætter med at tage alle de nødvendige skridt for at sikre os, at vores medlemmer og andre er i sikkerhed på deres arbejdsplads,' lyder det.

Netflix-serien 'The Chosen One' omhandler en 12-årig dreng, der finder ud af, at han er Jesus, der er vendt tilbage til jorden for at redde menneskeheden. Den er baseret på tegneserien 'Chosen' af Mark Millar og Peter Gross.

Serien, der ikke skal forveksles med den brasilianske dramaserie af samme navn, der har kørt to sæsoner indtil videre, har endnu ikke fået en premieredato.

