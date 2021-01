Netflix undskylder: Det var uacceptabelt

Netflix har måttet krybe til korset og sige undskyld for et tweet, der vakte stor vrede.

I et forsøg på at gøre reklame for serien 'Chilling adventures of Sabrina' skrev Netflix et opslag på Twitter med beskeden 'Sunday Bloody Sunday' til billeder af flere af skuespillerne indsmurt i kunstigt blod, skriver BBC.

Det faldt dog langt fra i god jord hos fans, der henviste til en massakre i Nordirland søndag 30. januar i 1972, hvor 13 mennesker blev dræbt og 15 såret, efter soldater fra hæren åbnede ild mod demonstranter - dagen blev kendt som 'Bloody Sunday' (Blodige søndag red.) og som en af de mørkeste dage i for Nordirland.

'Vi er meget kede af den smerte, det har foresaget. Vores tweet var uacceptabelt, og det er siden blevet fjernet,' skrev Netflix efterfølgende i en pressemeddelelse.

Reklame for Netflix-serien 'Chilling Adventures of Sabrina' har skabt stor vrede blandt fans. Foto: DIYAH PERA/AP

Let genkendeligt udtryk

Mange undrede sig over, at Netflix ikke genkendte udtrykket.

Historien er blevet genfortalt adskillige gange i musik, film og kunst.

'Sunday Bloody Sunday' er også titlen på en U2-sang fra 1983 om de tragiske begivenheder, og musikere som John Lennon og Paul McCartney har også skrevet om det.

I 2002 filmatiserede både Paul Greengrass begivenhederne i 'Bloody Sunday' og Jimmy McGovern i 'Sunday'.

