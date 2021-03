Netflix vil stoppe konto-deling

Det kan snart være slut med låne en vens adgangskode til Netflix.

Streaming-giganten tester lige nu en teknologi, der skal sætte en stopper for, at personer, der ikke har samme adresse som ejeren, kan logge på Netflix.

Ifølge thestreamable.com er flere brugere allerede blevet mødt af advarslen 'Hvis du ikke bor sammen med ejeren af denne konto, skal du have din egen konto for at fortsætte med at streame'.

Det er blandt andet en totrinsgodkendelse, der lige nu bliver testet, hvor kontoen skal bekræftes med ejerens email eller sms.

Testen berører indtil videre kun personer, der bruger Netflix' tv-app.

- Denne test er designet til sikre, at personer, der bruger en Netflix-konto, er autoriserede til det, siger en talsperson for Netflix til BBC.

Netflix lancerer ny smart funktion

Ingen stor trussel

Netflix' direktør Red Hastings har i 2016 ellers fortalt, at konto-deling ville blive svært at kontrollere, og at det ikke udgjorde en stor trussel.

- Adgangskode-deling er noget vi må lære at leve med, fordi der er så meget legitim deling med din familie, sagde direktøren dengang ifølge ABC News.

I løbet af 2020 fik Netflix omkring 37 millioner nye brugere. Det betyder, at der nu er mere end 200 millioner brugere verden rundt.

Der er endnu ikke taget stilling til, om den nye funktion skal implementeres permanent.

