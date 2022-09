Nettet koger: Spyttede Harry Styles?

Hvad skete der, da Harry Styles gjorde sin entré til premieren på filmen 'Don't Worry Darling', hvor han spiller hovedrollen som Jack Chamber over for Florence Pugh, der har rollen som Alice Chambers.

Den meget omtalte film blev vist for første gang under Venice Film Festival mandag aften, og siden er nettet gået noget nær i selvsving over, hvad der egentlig skete, da den 28-årige sanger og skuespiller ankom til salen, hvor filmen skulle vises.

Det meget lidt sammentømrede hold bag filmen. Foto: Ritzau Scanpix

På Twitter mener flere, at Harry Styles ligefrem spyttede på skuespilleren Chris Pine, som han spiller overfor i filmen - og som Styles skulle sidde ved siden af under premieren.

På den anden side af Pine var filmens instruktør, Olivia Wilde, placeret. Hun og Harry Styles udviklede under optagelserne et romantisk forhold, og det er en af grundene til, at der har været så meget drama i forbindelse med 'Don't Worry Darling'.

Bedøm selv: Spyttede Harry Styles?

Annonce:

Ud over romancen mellem instruktøren og Styles har konflikten mellem skuespiller Shia LaBeouf og Olivia Wilde trukket overskrifter, efter at LaBeouf gik offentligt i rette med Wildes påstand om, at hun havde fyret ham fra filmen efter anklager mod ham om misbrug og overgreb.

LaBeouf delte som modsvar til påstanden en video af Olivia Wilde, der angiveligt forsøger at rede trådene ud efter en konflikt mellem ham og Florence Pugh.

Mandekys

Ikke alt er dog drama blandt folkene bag 'Don't Worry Darling'.

Forholdet mellem Harry Styles og skuespilleren Nick Kroll var både varmt og vådt i forbindelse med premieren på filmen.

Du kan læse meget mere om dramaet i kulissen på 'Don't Worry Darling' her.

Læs også: Dansk stjerne: Så vildt vogtes Hollywood-hemmelighed

Chris Pine, Olivia Wilde, Sydney Chandler og Harry Styles på den røde løber sammen. Foto: Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Annonce:

Folk gør for meget grin med influencere, der ifølge Elvira og Thalia Pitzner, har et ret hårdt arbejde. Hør dem i ugens udgave af 'Der er brev' herunder eller i din podcast-app