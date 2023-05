Nøgen kvinde midt i morgenmaden

Må man solbade komplet nøgen i det offentlige rum?

Det skulle tirsdag morgen debatteres på britisk morgen-tv, og derfor havde 'Good Morning Britain'-holdet inviteret Helen Berriman, medlem af den britiske nudistforening, ind i studiet.

Her sad hun derfor helt nøgen og argumenterede for, hvorfor hun - og andre - skal have lov til at være nøgne i offentligheden, som loven også tillader det nu.

I hvert fald så længe man ikke støder nogen.

Kvindens krop var sløret, men enkelte gange skiftede kameravinklen til at vise hende bagfra, og her var det altså tydeligt, at hun rent faktisk sad nøgen i tv-studiet.

Værterne Ed Balls og Charlotte Hawkins tog det hele ganske roligt, men tv-vært Nick Ede var bestemt ikke enig med Helen Berriman i, at nøgenhed fortsat skal være tilladt i offentligheden.

- Den eneste busk, jeg vil se, mens jeg spiser en sandwich i parken, er en grøn en med fugle i. Det er det eneste, jeg vil se, sagde Ede blandt andet, mens han også kaldte nøgen solbadning for egoistisk.

Helen Berriman var dog ikke enig.

- Min krop er bare min krop. Der er ikke noget sensationelt over det. Der er ingen grund til at seksualisere den. Jeg accepterer den for, hvad den er. Med alt det, der foregår i verden i øjeblikket, skal vi virkelig gå op i nøgen solbadning? spurgte hun.

Sure seere

Hvis man tjekker kommentarsporet på Twitter, så er det et emne, der fik gang i de britiske seere. Her er der delte meninger om, hvorvidt den nøgne solbadning fortsat skal være tilladt - men andre bruger også kommentarsporet til at lange ud efter ITV, som sender progammet.

'Det er direkte latterligt og meningsløst at have hende siddende nøgen i studiet. ITV skal virkelig tage sig sammen,' skriver en bruger blandt andet, mens en anden er sur over, at hun skal se på nøgne mennesker midt i morgenmaden.

'Good Morning Britain' - denne nøgne kvinde fjerner min lyst til morgenmad. Få det til at stoppe!' skriver hun.

Andre påpeger, at det er latterligt og unødvendigt dramatisk at have hende siddende nøgen i studiet, mens andre kritiserer morgenprogrammet for at debattere så latterligt et emne, når der er rigtige problemer i verden.

'Hvis man medvirker i 'Good Morning Britain' som fodboldspiller, skal man så også have fodboldtøj på, mens man sparker til en bold,' skriver en Twitter-bruger også, mens en anden nøjes med tørt af konstatere:

'Jeg håber bare, at man kan vaske det sæde, eller at det var dækket.'

