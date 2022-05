Nøgenchok: Smider tøjet på rød løber

Gæsterne fik sig noget af et chok fredag på den røde løber i forbindelse med filmfestivalen i den franske by Cannes.

Under lanceringen af Idris Elba og Tilda Swintons nye film 'Three Thousand Years of Longing' af instruktøren George Miller løb en kvinde ind på den røde løber og smed sit tøj for rullende kameraer.

Det skriver flere medier, heriblandt amerikanske People.

Hendes bryst var angiveligt malet med farverne gul og blå, der skulle symbolisere det ukrainske flags farver.

'Stop med at voldtage os', stod der på hendes bryst og mave, og derudover havde hun blodrød maling i form af håndaftryk omkring sit undertøj.

Foto: Valery Hache/AFP/Ritzau Scanpix

Eskorteret væk

People beretter, at en journalist fra New York Times var til stede ved filmfestivalen, da kvinden kom løbende ind på den røde løber og smed tøjet.

Ifølge journalisten faldt kvinden på knæ og skreg foran de fremmødte fotografer og deres kameraer. Hun blev dog dækket hurtigt til med en frakke og blev eskorteret væk fra begivenheden af en sikkerhedsvagt kort tid efter.

People har forsøgt at få en kommentar fra talsmanden for filmfestivalen i den franske by, men vedkommende er i skrivende stund ikke vendt tilbage på mediets henvendelse.

De kendte gæster var tydeligt chokerede. Foto: Eric Gaillard/Reuters/Ritzau Scanpix