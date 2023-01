Nøje instrueret: Klapper i om løn

12 kendte danskere, der lige nu er aktuelle i det nye realityprogram 'Good Luck Guys', har fået mundkurv på. I hvert fald når snakken falder på deres lønninger for deltagelse i programmet.

Da Ekstra Bladet mødte det nye kuld af deltagere, havde de fleste ingen kommentarer til, om de fik løn for at være med i programmet.

Men nogle af deltagerne kunne dog afsløre, at de fik et beløb for at være med.

- Ja, altså vi fik da lidt, siger en tøvende Kirstine Nathalie Øbakke og fortæller, at alle deltagere har fået samme løn for at være med i programmet.

- Vi fik et honorar, siger Sigmund Tronheim.

Hvad løbet lød på, ville deltagerne ikke afsløre.

- Vi må desværre ikke snakke om det ifølge vores kontrakt, siger Philip May til Ekstra Bladet.

Annonce:

'Paradise'-deltagere får ikke en krone

Alle deltagere er i forvejen kendte danskere, der tidligere har beskæftiget sig med tv eller forskellige Youtube-formater, det er altså kendte ansigter, der har sagt ja til at være med i en hel ny satsning.

Ekstra Bladet spurgte ind til deres løn, fordi vi tidligere på måneden kunne afsløre, at deltagerne i 'Paradise' ikke får en eneste krone for deres medvirken i programmet, fordi der er en pengepræmie på spil.

I 'Good Luck Guys' kan et par vinde 200.000 kroner i præmie, men noget tyder på, at deltagerne her har fået et beløb for at rive 14 dage ud af deres kalender og rejse til Thailand. Modsat deltager i 'Paradise', der kan være væk i 50 dage uden løn.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

I onsdags havde Reality Awards 10 års jubilæum. Det gik ikke stille for sig, hør årets mandlige deltager fortælle om festen i podcasten 'Der er brev!'