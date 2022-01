Norsk 'Paradise'-vinder voldtægtsdømt: Sletter ALT

Hele sidste års sæson af 'Paradise Hotel' i Norge er blevet slettet fra streamingtjenesten Viaplay i Norge, efter at vinderen er blevet dømt for voldtægt af en 14-årig pige

23-årige Markus Nikolai Grønberg vandt sidste års udgave af 'Paradise Hotel' i Norge, og mandag blev han dømt for voldtægt af en blot 14 år gammel pige.

Det har nu også fået konsekvenser hos Nent Group, der står bag streamingtjenesten Viaplay, som har slettet hele den pågældende sæson.

Det skriver norske VG og Nettavisen.

Det er danske Kenneth Kristensen, der bekræfter i en mail til medierne, at sæsonen er fjernet. Han er programdirektør i Norden hos Nent Group.

Markus Nikolai Grønberg blev idømt fire år og fem måneders fængsel for voldtægten, men nægter sig fortsat skyldig, og hans advokat oplyste mandag, at man har valgt at anke sagen.

Allerede under optagelserne til programmet blev Markus Nikolai Grønberg efterforsket af politiet, men det fortalte han ikke til produktionsholdet.

Før den pågældende sæson blev sendt på tv, blev de dog bekendt med, at deltageren var tiltalt, men man valgte alligevel at sende hele sæsonen og dermed også at kåre ham som vinder.

- Vi har hele tiden sagt, at det er op til domstolen at afgøre sagen, og at vi derfor ikke har haft nogen kommentarer til retsprocesssen, udtaler Kenneth Kristensen i en mail til Nettavisen.

Slået med knytnæve

Den forurettede pige, som Markus Grønberg og en af hans venner mødtes en aften, hvor de ifølge anklageskriftet legede en drukleg, som involverede kys. Dette benægter Grønberg dog.

Efterfølgende gik Grønberg og den forurettede ind på et værelse for at have samleje, og det var den forurettede med på.

Senere samme aften ville den forurettede dog hjem, og det var her, voldtægten ifølge anklageskriftet fandt sted, skriver VG. Her havde de ifølge den forurettede samleje mod hendes vilje, og hun fortæller, at hun blev slået i ansigtet med en knytnæve. Dette benægter Grønberg.

- Det var mod min vilje. Jeg prøvede at presse ham væk og vende mig væk, og jeg prøvede at ryste ham af på en eller anden måde, fortalte forurettede i retten.

Dagen efter hændelsen var forurettede på en klinik for overgrebsofre. Der blev ikke gjort nogen tekniske fund, som kunne knytte den tiltalte til forurettede, men hun blev efterfølgende sat i behandling for sine traumer efter hændelsen.

Selv nægter Markus Grønberg sig skyldig, og ud over fængselsdommen er han dømt til at betale offeret en erstatning på 170.000 norske kroner.

- Der er ingen afgørende beviser, der peger på, at min klient er skyldig. Sagen munder ud i et spørgsmål om troværdighed, altså hvem man skal tro på. Jeg tror ikke, at det er nok. Der skal være andre beviser, der understøtter det. Det er meget vigtigt, at der ikke er tekniske beviser, og her tænker jeg især på dna. Så jeg synes, sagen skal behandles igen i ankeretten, siger forsvarer Tor Haug til VG.

'Målrettet og kynisk'

Der blev rejst tiltale mod Markus Nikolai Grønberg i sommeren 2021, altså et par måneder før han blev kåret som vinder i 'Paradise Hotel'.

Anklager Hilde Stoltenberg kaldte voldtægten for målrettet og kynisk, mens hun påpegede, at der ikke var nogen grund til at betvivle ofrets forklaring, fordi den har været den samme i to et halvt år, mens Markus Grønbergs forklaring har ændret sig.

Ofret har forklaret, at de mødte hinanden på det sociale medie Snapchat, mens den tiltalte realitykendis påstod,at de mødte hinanden på datingappen Tinder, hvorfor han gik ud fra, hun var 18 år gammel, da der er aldersgrænse på appen. Forurettede fortæller, at hun slet ikke har Tinder.