Nu bekræfter Dyrby

Onsdag kunne Ekstra Bladet afsløre, at ansvarshavende chefredaktør på B.T., Michael Dyrby, er blevet sendt hjem i kølvandet på dokumentaren 'MeToo: Sexisme bag skærmen'.

Nu bekræfter Michael Dyrby selv, at han rigtigt nok bliver hjemme i et par dage.

Det sker i en sms til Ritzau.

- Anders Krab og jeg er blevet enige om, at jeg tager nogle dage fri, skriver Dyrby i sms'en.

Han afviser, at han er blevet hjemsendt.

Han fortæller dog i samme ombæring, at han bliver hjemme efter aftale med Anders Krab-Johansen, koncernchef og udgiver på Berlingske Media.

Mødet er blevet bekræftet af Jonas Kuld Rathje, der er chefredaktør på B.T.

- Michael Dyrby er ikke hjemsendt, men jeg kan godt bekræfte, at han ikke er her. På mødet fremgik det, at Anders Krab-Johansen havde opfordret ham til at tage nogle dages fri, siger Jonas Kuld Rathje til fagbladet Journalisten.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Dyrby, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Heller ikke Anders Krab-Johansen er vendt tilbage.

Thygesen stod frem

Ekstra Bladet kunne mandag bringe en historie, hvor den tidligere TV 2-ansatte Anna Thygesen udpegede Michael Dyrby som den chef, der til en julefrokost i 2007 opførte sig krænkende over for hende.

'Du bliver aldrig til noget her på TV 2. Du er for gammel. Du er for rapkæftet. Og fordi jeg ikke vil kneppe dig,' var beskeden ifølge Anna Thygesen fra chefen - Michael Dyrby, der tidligere var nyhedschef.

Michael Dyrby har dog over for Ekstra Bladet forklaret, at han er af den opfattelse, at han aldrig har sagt de ord eller har opført sig krænkende over for Anna Thygesen. Det kan du læse mere om i boksen herunder:

