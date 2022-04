Nu bekræfter han

Når den voldsomt populære Netflix-serie 'Squid Game' vender tilbage, bliver det med to af seriens store karakterer på rollelisten.

Dermed kan spekulationer erstattes med løfter, for fredag gæstede seriens skaber og instruktør Hwang Dong-hyuk et event, som mediet Deadline afholdte, og her bekræftede han, at de to karakterer forventes at vende tilbage.

- Gi-hun er helt sikker. Han vender tilbage, og jeg tror også, at 'the Front Man' vender tilbage, sagde Hwang.

Gi-hun var seriens hovedrolle - spillet af Lee Jung-jae - der overlever det voldsomme drabsinferno forklædt som børnelege, mens the Front Man blev afsløret som detektiven Hwang Jun-hos forsvundne bror, In-ho.

Det var med livet som indsats, at man takkede ja til at lege med. Foto: Noh Juhan | Netflix

Måske en mere

Seriens skaber, Hwang Dong-hyuk, har tidligere løftet sløret for, at han overvejer, om den nordkoreanske flygtning HoYeon Jung skal vende tilbage. Ikke som sig selv, da hun døde, men som en ond tvillingesøster. Om det sker er endnu ikke bekræftet.

Hwang håber, at hans succes med 'Squid Game' har åbnet døre for koreanske film- og tv-serier.

- Jeg håber, at mit arbejde med 'Squid Game' har åbnet døren lidt. Jeg håber, at det amerikanske publikum vil give det chancen og læse underteksterne - se værkerne uden dubbing, siger han med henvisning til, når man indspiller f.eks. engelsk tale på et koreansk værk.